ఈ వీడియో చూస్తే కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం ఖాయం.. అనంత్ అంబానీ మనసు ఎంత గొప్పదో
Viral Video: ముంబైలో సైకిల్పై బ్లింకిట్ ఆర్డర్లు డెలివరీ చేస్తున్న సుజీత్ అనే యువకుడికి.. సోషల్ ఇన్ఫూయన్సర్ హుస్సేన్ మన్సూరి కొత్త స్కూటర్ను బహుమతిగా అందించారు. ఈ అనూహ్యమైన కానుకతో సుజీత్ భావోద్వేగానికి గురై కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు.
సైకిల్పై ఆర్డర్లు అందిస్తున్న యువకుడు
సాధారణంగా డెలివరీ బాయ్స్ స్కూటీలు లేదా బైక్లను ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారు సైకిల్పైన కూడా డెలివరీలు చేస్తుంటారు. సుజీత్ పరిస్థితి కూడా ఇలాగే ఉంది. బ్లింకిట్ డెలివరీ ఏజెంట్గా పనిచేస్తున్న అతడు సైకిల్పైనే ఆర్డర్లను చేరవేస్తున్నాడు. ఓ రోజు డెలివరీ కోసం వెళ్తున్న సమయంలో హుస్సేన్ మన్సూరి అతడిని గమనించారు. అతడితో మాట్లాడి వ్యక్తిగత వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశారు. సైకిల్పై తిరుగుతూ డెలివరీలు చేయడానికి గల కారణాన్ని అడిగారు. దీంతో సుజీత్ తన కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితిని, తక్కువ ఆదాయంతో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులను వివరించాడు.
పెరిగిన ఖర్చులతో బైక్ కొనడం కష్టంగా మారింది
ప్రస్తుతం నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు, రోజువారీ ఖర్చులు పెరగడంతో తక్కువ ఆదాయంతో జీవనం సాగించే కుటుంబాలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. సంపాదించిన మొత్తంలో ఎక్కువ భాగం ఇంటి అవసరాలకే ఖర్చవుతుండటంతో వాహనం కొనుగోలు చేయడానికి డబ్బు మిగలడం లేదు. సుజీత్ కూడా ఇదే సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాడు. రోజంతా డెలివరీలు చేసినప్పటికీ బైక్ కొనుగోలు చేసేంత డబ్బు కూడబెట్టలేకపోయాడు. ఈ విషయాన్ని హుస్సేన్ మన్సూరితో పంచుకున్నాడు. అతడి మాటల్లోని ఆవేదనను అర్థం చేసుకున్న మన్సూరి, సుజీత్కు సహాయం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
కళ్లకు గంతలు కట్టి ఇచ్చిన సర్ప్రైజ్
సుజీత్కు ఓ ప్రత్యేకమైన బహుమతి ఇవ్వాలనుకున్న హుస్సేన్ మన్సూరి ముందుగా అతడిని తన డెలివరీ పూర్తి చేసుకుని తిరిగి రావాలని కోరారు. అనంతరం అతడికి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. సుజీత్ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అతడి కళ్లకు గంతలు కట్టి, ఎర్రటి కవర్తో కప్పి ఉంచిన బహుమతి దగ్గరకు తీసుకెళ్లారు. కాసేపటి తర్వాత కవర్ను తొలగించడంతో అక్కడ కొత్త స్కూటర్ కనిపించింది. సైకిల్పై డెలివరీలు చేస్తున్న యువకుడికి ఒక్కసారిగా స్కూటర్ బహుమతిగా లభించడం ఊహించని పరిణామం. ఈ కానుకను అనంత్ అంబానీ తరఫున అందిస్తున్నట్లు హుస్సేన్ మన్సూరి వెల్లడించారు. తనకు వాహనం కొనుగోలు చేయడం సాధ్యం కాని పరిస్థితుల్లో ఇలా కొత్త స్కూటర్ లభించడంతో సుజీత్ ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి.
ఆనందాన్ని ఆపుకోలేక కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న సుజీత్
కొత్త స్కూటర్ను చూసిన వెంటనే సుజీత్ భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు. తన కష్టాలను అర్థం చేసుకుని ఇంత విలువైన బహుమతి అందించిన హుస్సేన్ మన్సూరిని కౌగిలించుకుని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. కొద్దిసేపు ఏం మాట్లాడాలో తెలియక మౌనంగా ఉండిపోయాడు. అనంతరం మన్సూరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. ఈ సంఘటనలో సుజీత్ ఆనందం మాత్రమే కాదు.. తన కష్టాన్ని ఎవరో గుర్తించారనే భావన కూడా కనిపించింది. సైకిల్పై తిరుగుతూ ఆర్డర్లు అందించే అతడికి స్కూటర్ లభించడం వల్ల రోజువారీ పనుల్లో సమయం ఆదా కావడంతో పాటు డెలివరీలు చేయడం సులభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ బహుమతి అతడి జీవనోపాధికి ఉపయోగపడే సాధనంగా నిలవనుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించింది. సుజీత్ ఆనందాన్ని చూసి పలువురు నెటిజన్లు భావోద్వేగానికి గురవుతున్నారు.
గిగ్ వర్కర్లకు అండగా సేవా కార్యక్రమాలు
ఈ స్కూటర్ బహుమతి అనంత్ సేవా ఫౌండేషన్ చేపట్టిన కార్యక్రమంలో భాగంగా అందించారు. రాహుల్ కనాల్, హుస్సేన్ మన్సూరి సహకారంతో ముంబైలో కష్టపడి పనిచేసే వారికి ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలు అందించే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. రోజువారీ పనుల కోసం రవాణా సౌకర్యంపై ఆధారపడే కార్మికులకు సహాయం అందించడం ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశం. హుస్సేన్ మన్సూరి గతంలోనూ సేవా కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన వీడియోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకున్నారు.