Top 5 Cars in India : ఒక్కసారి ట్యాంక్ ఫుల్ చేస్తే 1000 కిలోమీటర్ల మైలేజ్.. టాప్ 5 కార్లు ఇవే
Best mileage cars in India : ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చే డీజిల్, హైబ్రిడ్ కార్ల కోసం చూస్తున్నారా? ఒక్కసారి ట్యాంక్ ఫుల్ చేస్తే 1000 కి.మీ పైగా ప్రయాణించే టాప్ 5 కార్ల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మళ్ళీ మళ్ళీ పెట్రోల్ కొట్టించక్కర్లేదు.. ఒక్క ఫుల్ ట్యాంక్తో 1000 కి.మీ వెళ్ళే కార్లు ఇవి
ప్రస్తుత రోజుల్లో కారు కొనాలనుకునే వారు కేవలం ఫీచర్లు, డిజైన్ మాత్రమే కాకుండా మైలేజ్కు కూడా అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ముఖ్యంగా లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్లే వారికి, ప్రతిసారి పెట్రోల్ బంకుల దగ్గర ఆగడం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. అందుకే ఒక్కసారి ట్యాంక్ ఫుల్ చేస్తే వెయ్యి కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే కార్లకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. అద్భుతమైన డ్రైవింగ్ రేంజ్ అందించే టాప్ డీజిల్, హైబ్రిడ్ కార్ల వివరాలను గమనిస్తే..
1. టయోటా హైరైడర్ హైబ్రిడ్
అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే కార్ల జాబితాలో టయోటా హైరైడర్ హైబ్రిడ్ (Toyota Hyryder Hybrid) టాప్ లో నిలుస్తుంది. ఈ కారులో 45 లీటర్ల ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం ఉంది. ఇది లీటరుకు 27.93 కిలోమీటర్ల మైలేజీని అందిస్తుంది. అంటే ఒక్కసారి ఫుల్ ట్యాంక్ చేస్తే ఈ వాహనం ఏకంగా 1,257 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది. ఇందులో 1490 సీసీ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది 91.18 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 16.66 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
2. హోండా సిటీ ఇ హెచ్ఈవీ
ప్రీమియం సెడాన్ విభాగంలో హోండా సిటీ ఇ హెచ్ఈవీ (Honda City e-HEV) ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక. ఇందులో 1498 సీసీ ఇంజిన్ ఉంది, ఇది 96.55 bhp శక్తిని, 127 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. దీని ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం 40 లీటర్లు. లీటరుకు 27.13 కిలోమీటర్ల మైలేజీతో, ఈ కారు ఒక్క ఫుల్ ట్యాంక్పై 1085 కిలోమీటర్ల వరకు వెళ్లగలదు. దీని ఎక్స్ షోరూమ్ ధర రూ. 20.55 లక్షలుగా ఉంది.
3. కియా సోనెట్
కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ విభాగంలో కియా సోనెట్ (Kia Sonet) డీజిల్ వేరియంట్ అత్యుత్తమ రేంజ్ అందిస్తుంది. ఇందులో 1.5 లీటర్ 4-సిలిండర్ టర్బోచార్జ్డ్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 114 bhp శక్తిని, 250 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ iMT గేర్ బాక్స్తో వచ్చే ఈ కారు, ఒక్కసారి ట్యాంక్ నింపితే సుమారు 1084 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 14.91 లక్షలు.
4. మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా
మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా (Maruti Suzuki Grand Vitara) భారతీయ మార్కెట్లో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన ఎస్యూవీలలో ఒకటి. దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 15.51 లక్షలు. ఇందులో పనోరమిక్ సన్రూఫ్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీని టాప్ వేరియంట్ అయిన ఆల్ఫాలో 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు మైల్డ్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీని అందించారు. ఇది 103 PS శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తూ మెరుగైన మైలేజీని ఇస్తుంది.
5. హ్యుందాయ్ క్రెటా
హ్యుందాయ్ సంస్థకు చెందిన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మోడల్ క్రెటా (Hyundai CRETA). ఇది తన స్టైలిష్ లుక్, శక్తివంతమైన ఇంజిన్ పనితీరుకు పేరుగాంచింది. క్రెటాలోని ఎస్ఎక్స్ వేరియంట్ నుండి పనోరమిక్ సన్రూఫ్ ఫీచర్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది కూడా లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్లే వారికి, కుటుంబంతో ప్రయాణించే వారికి మెరుగైన మైలేజ్, సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. ఈ కారు డీజిల్ వెర్షన్లు కూడా భారీ రేంజ్ను కవర్ చేస్తాయి.
మొత్తానికి, మీరు ఇంధన ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలని, లాంగ్ ట్రిప్స్లో ట్యాంక్ ఫుల్ చేసే టెన్షన్ లేకుండా ప్రయాణించాలని అనుకుంటే, పైన పేర్కొన్న కార్లు మీ కోసం సరైన ఎంపికలు కావచ్చు.