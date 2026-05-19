- Home
- Automobile
- TATA Cars Offer : టాటా నెక్సాన్, పంచ్, కర్వ్ EV లపై బంపరాఫర్ .. డిస్కౌంట్ డబ్బులతో మరో కారే కొనొచ్చు..!
TATA Cars Offer : టాటా నెక్సాన్, పంచ్, కర్వ్ EV లపై బంపరాఫర్ .. డిస్కౌంట్ డబ్బులతో మరో కారే కొనొచ్చు..!
ఇండియన్ ఆటో మొబైల్ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల లైనప్పై భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. నెక్సాన్ EV, టియాగో EV, పంచ్ EV, కర్వ్ EV వంటి మోడల్స్ కొనుగోలుతో వేలల్లో కాదు లక్షల్లో డబ్బులు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
టాటా ఈవి కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్...
పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మండిపోతున్న ఈ సమయంలో చాలామంది ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటారు..? ఇలాంటివారికి 2026 మే నెల బెస్ట్ టైమ్. ఇటీవల పెట్రోల్, డీజిల్ కార్లపై డిస్కౌంట్లు ప్రకటించిన టాటా మోటార్స్ ఇప్పుడు తమ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) పోర్ట్ఫోలియోపై కూడా భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఈసారి కొన్ని మోడళ్ల కొనుగోలుపై కస్టమర్లు ఏకంగా రూ.3.8 లక్షల వరకు ఆదా చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అంటే డిస్కౌంట్ డబ్బులతో మారుతి ఆల్టో K10, ఎస్ ప్రెస్సో వంటి బేసిక్ మోడల్ కొత్త కార్లు కొనేయవచ్చు.
టాటా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో నెక్సాన్ EV, హారియర్ EV, టియాగో EV, పంచ్ EV, కర్వ్ EV వంటివి ఉన్నాయి. మోడల్ తయారీ సంవత్సరం (MY24, MY25, MY26) ఆధారంగా కంపెనీ డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. ఇందులో ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు, స్క్రాపేజ్ బోనస్లు, లాయల్టీ బోనస్లు, ఇతర ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
నెక్సాన్ EV పై రూ.1.2 డిస్కౌంట్..
టాటా నెక్సాన్ EVపై డిస్కౌంట్ కాస్త తక్కువే అయినా ఇది కూడా మంచి ఆఫరే. 2024, 2025 మోడళ్లలోని అన్ని వేరియంట్లు, బ్యాటరీ ఆప్షన్లపై రూ.1.2 లక్షల వరకు తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్లో రూ.20,000 గ్రీన్ బోనస్, రూ.50,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ లేదా రూ.55,000 స్క్రాపేజ్ బోనస్ ఉన్నాయి. అదనంగా కస్టమర్లు రూ.50,000 వరకు లాయల్టీ బోనస్ కూడా పొందవచ్చు. ఇక 2026 నెక్సాన్ EV కొనేవారికి అన్ని వేరియంట్లపై గరిష్ఠంగా రూ.50,000 డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
హారియర్ EV పై రూ.1.5 లక్షల డిస్కౌంట్
టాటా ఫ్లాగ్షిప్ ఎలక్ట్రిక్ SUV అయిన హారియర్ EVపై రూ.1.5 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ అందిస్తున్నారు. ఈ ఆఫర్ 2025, 2026 మోడళ్లకు వర్తిస్తుంది. దీనిపై గ్రీన్ బోనస్ లేనప్పటికీ కస్టమర్లు రూ.50,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ లేదా రూ.75,000 స్క్రాపేజ్ బోనస్ పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా ఒక EV నుండి మరో EVకి మారేవారికి రూ.1 లక్ష లాయల్టీ బోనస్, ICE కారు నుండి EVకి మారేవారికి రూ.50,000 లాయల్టీ బోనస్ లభిస్తుంది. హారియర్ EV ప్రత్యేకత ఏంటంటే దీనిపై రూ.50,000 ఇంటర్వెన్షన్ బోనస్ కూడా ఉంది.
టియాగో EV పై రూ.2.1 లక్షలు ఆదా
టాటా నుంచి వచ్చిన అత్యంత చవకైన ఎలక్ట్రిక్ కారు టియాగో EVపై కూడా అదిరిపోయే డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి. 2024, 2025 టియాగో EV LR XZ+ (Tech LUX తో సహా) వేరియంట్లపై రూ.2.1 లక్షల వరకు తగ్గింపులు పొందవచ్చు. LR XT వేరియంట్పై రూ.1.8 లక్షల వరకు, అన్ని MR వేరియంట్లపై రూ.1.5 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి. 2026 టియాగో EV విషయానికొస్తే, LR XZ+ పై రూ.1.2 లక్షల వరకు, LR XT+ పై రూ.90,000, MR వేరియంట్లపై రూ.60,000 వరకు తగ్గింపులు లభిస్తాయి.
పంచ్ EV పై రూ.2.1 లక్షల ఆఫర్లు
టాటా నుంచి అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో ఒకటైన పంచ్ EVపై కూడా మంచి డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి. MY24, MY25 మోడళ్లలోని అన్ని LR వేరియంట్లపై రూ.2.1 లక్షల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. MR వేరియంట్లపై రూ.1.9 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అయితే స్మార్ట్ వేరియంట్పై డిస్కౌంట్ రూ.1.6 లక్షల వరకు మాత్రమే ఉంది. 2026 పంచ్ EV LR వేరియంట్లపై రూ.1.4 లక్షల వరకు, MR వేరియంట్లపై రూ.1.2 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్లు లభిస్తాయి. స్మార్ట్ వేరియంట్కు ఈ ప్రయోజనం రూ.90,000కి పరిమితం చేయబడింది.
కర్వ్ EV పై భారీ డిస్కౌంట్..
టాటా కార్లలో అత్యధిక డిస్కౌంట్ కర్వ్ EVపైనే ఉంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV-కూపేపై కంపెనీ ఏకంగా రూ.3.8 లక్షల వరకు భారీ తగ్గింపును అందిస్తోంది. 2024, 2025 కర్వ్ EV క్రియేటివ్ 45 వేరియంట్లపై రూ.3.3 లక్షల వరకు, ఇతర అన్ని వేరియంట్లపై రూ.3.8 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 2026 మోడల్ క్రియేటివ్ 45 వేరియంట్పై రూ.2.8 లక్షల వరకు, మిగిలిన వేరియంట్లపై రూ.3.3 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్లు అందిస్తున్నారు. భారీ లాభంతో EV కొనాలనుకుంటే, కర్వ్ EV ప్రస్తుతం అత్యంత ఆకర్షణీయమైన డీల్.
గమనిక : పైన వివరించిన డిస్కౌంట్లు వివిధ ప్లాట్ఫారమ్ల సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడ్డాయి. ఈ ఆఫర్లు దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలు, నగరాలు, డీలర్షిప్లు, కార్ల స్టాక్, రంగు, వేరియంట్ను బట్టి మారవచ్చు. అంటే ఈ డిస్కౌంట్ మీ నగరంలో లేదా డీలర్షిప్లో ఎక్కువ లేదా తక్కువగా ఉండవచ్చు. అందువల్ల కారు కొనుగోలు చేసే ముందు, కచ్చితమైన డిస్కౌంట్ వివరాల కోసం మీ సమీపంలోని స్థానిక డీలర్ను సంప్రదించడం మంచిది.