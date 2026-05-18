Upcoming Cars : మీరు కారు కొనాలనుకుంటున్నారా..? అయితే ఈ టాప్ 5 కాంపాక్ట్ SUV ల గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే..
రాబోయే ఏడాది రెండేళ్ళలో ఇండియాలో ఐదు కొత్త కాంపాక్ట్ SUV లు సందడి చేయనున్నాయి. మహీంద్రా, మారుతి, రెనో, కియా కంపెనీలు అదిరిపోయే ఫీచర్లు, బెస్ట్ మైలేజ్తో ఈ కొత్త కార్లను తీసుకురాబోతున్నాయి.
2026-2027 లో మార్కెట్లోకి రాబోతున్న కొత్త కార్లు...
ఇండియన్ కార్ మార్కెట్లో ఇప్పుడు కాంపాక్ట్ SUVలదే హవా. ఈ క్రేజ్ను క్యాష్ చేసుకునేందుకు రాబోయే 12 నుంచి 18 నెలల్లో టాప్ కార్ల తయారీ కంపెనీలు ఏకంగా ఐదు కొత్త మోడళ్లను లాంచ్ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాయి. కొత్త లుక్, అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లు, అదిరిపోయే మైలేజ్తో ఈ కార్లు మార్కెట్లోకి రాబోతున్నాయి. మీరు కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే ఈ అప్కమింగ్ మోడల్స్ గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిందే.
1. మహీంద్రా విజన్ ఎస్ (Mahindra Vision S)
గతేడాది ఆగస్టులో మహీంద్రా తమ 'విజన్ ఎస్' కాన్సెప్ట్ మోడల్ను పరిచయం చేసింది. ఇది 2027 ఆరంభంలో షోరూమ్లకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న XUV 3XO కన్నా మరింత పవర్ఫుల్, స్ట్రాంగ్ SUV కోరుకునే వారిని ఇది టార్గెట్ చేస్తుంది. దీని డిజైన్ కాస్త బాక్సీగా, గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. పనోరమిక్ సన్రూఫ్, లెవెల్ 2 ADAS, డిజిటల్ స్క్రీన్, 1.2 లీటర్ పెట్రోల్, 1.5 లీటర్ డీజిల్ ఇంజన్ ఆప్షన్లతో వస్తుంది.
2. మారుతి బ్రెజా (Maruti Brezza)
మారుతి సుజుకి బెస్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్ బ్రెజా మార్కెట్లోకి వచ్చి దాదాపు నాలుగేళ్లు అవుతోంది. మార్కెట్లో తన ఆధిపత్యాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి, కంపెనీ త్వరలోనే దీనికి ఫేస్లిఫ్ట్ అప్డేట్ ఇవ్వబోతోంది. కొత్త బంపర్లు, కొత్త ఫ్రంట్ గ్రిల్, రీడిజైన్ చేసిన LED లైట్లు, కొత్త 16-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ ఇందులో ఉంటాయి. లోపల 10.1 అంగుళాల పెద్ద టచ్స్క్రీన్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, సేఫ్టీ కోసం 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి మోడరన్ ఫీచర్లు ఉంటాయని అంచనా.
3. రెనాల్ట్ బ్రిడ్జర్ (Renault Bridger)
ఫ్రెంచ్ కార్ల తయారీ సంస్థ రెనాల్ట్ 2027 మూడో త్రైమాసికంలో 'బ్రిడ్జర్' పేరుతో ఒక కొత్త SUVని లాంచ్ చేయబోతోంది. ఈ కారు నేరుగా మహీంద్రా విజన్ ఎస్తో పోటీపడుతుంది. రోడ్డుపై దీని లుక్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఈ సెగ్మెంట్లో అతిపెద్ద 17-అంగుళాల వీల్స్, 200 mm మంచి గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, 400 లీటర్ల పెద్ద బూట్ స్పేస్ ఇవ్వాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ కారు 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్కు చెందిన సాధారణ, టర్బో ఆప్షన్లతో మార్కెట్లోకి వస్తుంది.
4. కియా సోనెట్ (KIA Sonet)
కియా మోటార్స్ తమ పాపులర్ సోనెట్ మోడల్కు పూర్తిగా కొత్త రూపునిచ్చి, సెకండ్ జనరేషన్ మోడల్ను వచ్చే ఏడాది మొదట్లో లాంచ్ చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. టెస్టింగ్ సమయంలో కనిపించిన ఈ కొత్త కారు డిజైన్, పాత దానికంటే మరింత స్పోర్టీగా, మోడరన్గా ఉంది. దీని క్యాబిన్కు కూడా పూర్తిగా కొత్త, హైటెక్ లుక్ ఇచ్చారు. కొత్త సోనెట్లో 12.3-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, AC కంట్రోల్స్ కోసం ప్రత్యేక టచ్స్క్రీన్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, లెవెల్-2 ADAS వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉంటాయి. అయితే ఇంజన్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు ఉండదు.
5. మారుతి ఫ్రాంక్స్ (Maruti Fronx)
మారుతి లగ్జరీ కూపే-SUV అయిన ఫ్రాంక్స్ కూడా 2027 మొదట్లో తన మొదటి మేజర్ ఫేస్లిఫ్ట్ను అందుకోనుంది. దీని బయటి భాగంలో బంపర్, గ్రిల్, లైట్లలో మార్పులు ఉంటాయి. లోపల కొత్త 10.1-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, వెనుక ఆర్మ్రెస్ట్ వంటి ఫీచర్లను జోడిస్తారు. అయితే ఈ కారులో అతిపెద్ద హైలైట్ దాని కొత్త సిరీస్-హైబ్రిడ్ ఇంజన్. ఇది 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్తో కలిసి పనిచేస్తుంది. ఈ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్ లీటర్కు దాదాపు 35 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుందని సమాచారం.