ప్రపంచంలోనే డర్టీయస్ట్ కంట్రీ ఏదో తెలుసా? ఇండియా పొజిషన్ ఏంటి?
Most Polluted Country : ఐక్యూ ఎయిర్ 2025 రిపోర్టుల ప్రకారం.. దాయాది దేశం పాకిస్థాన్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత కలుషిత దేశంగా నిలిచింది. పాక్ తో పాటు టాప్ 10 లిస్టులో ఉన్న భారత్ లో కూడా వాయు కాలుష్యం ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకుందని రిపోర్టు పేర్కొంది.
పెరుగుతున్న కాలుష్యం
ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న కాలుష్యం కేవలం ఒక దేశానికో లేదా ఒక ప్రాంతానికో పరిమితమైన సమస్య కాదు. ఇది యావత్ ప్రపంచాన్ని పట్టిపీడిస్తున్న పెను విపత్తుగా మారింది. తాజాగా విడుదలైన ఐక్యూ ఎయిర్ 2025 (IQAir 2025) రిపోర్టు పర్యావరణ పరంగా అత్యంత భయంకరమైన వాస్తవాలను వెలుగులోకి తెచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గాలి నాణ్యత ఎంత వేగంగా క్షీణిస్తోందో ఈ గణాంకాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దక్షిణ ఆసియా ప్రాంతం కాలుష్యానికి కేంద్రబిందువుగా మారిందని ఈ రిపోర్టు స్పష్టం చేస్తోంది.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత కలుషిత దేశంగా పాకిస్థాన్
ఐక్యూ ఎయిర్ 2025 రిపోర్టు ప్రకారం, మన పొరుగు దేశమైన పాకిస్థాన్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత కలుషిత దేశాల జాబితాలో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఇక్కడి గాలి నాణ్యత మానవ మనుగడకు ఏమాత్రం యోగ్యంగా లేదని రిపోర్టు పేర్కొంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) నిర్దేశించిన సురక్షిత ప్రమాణాల కంటే పాకిస్థాన్లో కాలుష్య స్థాయి 13 రెట్లు ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం. అంటే అక్కడి ప్రజలు ప్రతి నిమిషం విషపూరితమైన గాలినే పీలుస్తున్నారు. పాకిస్థాన్ తర్వాత బంగ్లాదేశ్ రెండో స్థానంలో, తజికిస్థాన్ మూడో స్థానంలో అత్యంత కలుషిత దేశాలుగా ఉన్నాయి.
భారత్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది?
ఈ జాబితాలో భారతదేశం ఆరో స్థానంలో నిలిచింది. మొదటి మూడు స్థానాల్లో లేనప్పటికీ, ఆరో స్థానంలో ఉండటం కూడా తీవ్రమైన ఆరోగ్య ముప్పును సూచిస్తోంది. దేశంలోని అనేక నగరాల్లో గాలి నాణ్యత సూచీ ప్రమాదకర స్థాయిని దాటిపోయింది. ముఖ్యంగా శీతాకాలంలో, పండుగల సమయంలో గాలిలో పేరుకుపోయే రసాయన కణాలు ప్రజల ఊపిరితిత్తులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. దక్షిణ ఆసియా మొత్తం ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే అత్యంత కలుషిత ప్రాంతంగా గుర్తింపు పొందింది.
కాలుష్యం పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా ఆసియా దేశాల్లో కాలుష్యం ఈ స్థాయిలో పెరగడానికి మూడు ప్రధాన కారణాలను రిపోర్టు విశ్లేషించింది..
1. వాహనాల నుంచి వెలువడే పొగ: రహదారులపై పెరుగుతున్న వాహనాల సంఖ్య, పాత ఇంజన్ల వాడకం వల్ల విడుదలయ్యే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ గాలిని విషతుల్యం చేస్తోంది.
2. పారిశ్రామిక వ్యర్థాలు: ఫ్యాక్టరీల నుంచి వెలువడే దట్టమైన పొగ, శుద్ధి చేయని రసాయన వ్యర్థాలు పర్యావరణాన్ని వేగంగా కలుషితం చేస్తున్నాయి.
3. పంట వ్యర్థాల దహనం: వ్యవసాయ సీజన్ ముగిసిన తర్వాత రైతులు పంట వ్యర్థాలను తగులబెట్టడం వల్ల వచ్చే పొగ వందల కిలోమీటర్ల మేర వ్యాపించి స్మాగ్గా మారుతోంది.
కాలుష్యంతో ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం
కాలుష్య కారకమైన సూక్ష్మ ధూళి కణాలు (పీఎం 2.5) శ్వాస ద్వారా నేరుగా రక్తంలోకి ప్రవేశించి గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, ఆస్తమా, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్కు దారితీస్తున్నాయి. కాలుష్యం అనేది కేవలం వాతావరణ సమస్య మాత్రమే కాదని, ఇది మానవ ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అత్యవసర పరిస్థితి అని ఐక్యూ ఎయిర్ రిపోర్టు హెచ్చరిస్తోంది. ప్రభుత్వాలు తక్షణమే స్పందించి కఠినమైన నిబంధనలు అమలు చేయకపోతే భవిష్యత్తులో ప్రాణనష్టం తప్పదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.