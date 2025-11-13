వృశ్చిక రాశిలోకి సూర్యుడు.. 3 రోజులు ఆగితే చాలు, ఈ 4 రాశుల వారికి అన్నీ మంచి రోజులే
Zodiac sign: గ్రహాల సంచరాల్లో వచ్చే మార్పులు మన జీవితంపై ప్రభావం చూపుతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతుంటారు. ఇలాంటి ఓ కీలక మార్పు మరో 3 రోజుల్లో జరగనుంది. దీంతో కొన్ని రాశులపై ప్రభావం పడనుంది. ఇంతకీ ఆ రాశులు ఏంటంటే.?
వృశ్చిక రాశిలోకి సూర్య గ్రహం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల సంచారం మన జీవితంపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది. నవంబర్ 16న శక్తివంతమైన సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. సూర్య గ్రహ సంచారం అంటే శక్తి, ధైర్యం, విజయం, ఆర్థిక స్థిరత్వానికి సంకేతం. ఈ మార్పుతో 12 రాశులపై ప్రభావం ఉన్నా, నాలుగు రాశులవారికి మాత్రం ఈ కాలం సువర్ణయుగం లాంటిది. వీరికి ధనప్రవాహం, విజయాలు, సంతోషం లభించనుంది.
మిథున రాశి – ప్రతీ ప్రయత్నం ఫలించే సమయం
మిథున రాశి వారికి రాబోయే రోజులు అద్భుత ఫలితాలు ఇస్తాయి. ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ అయినా, వ్యాపార నిర్ణయం అయినా సఫలమవుతుంది. విద్యార్థులు మంచి ర్యాంకులు సాధించి, కొత్త అవకాశాలు పొందుతారు. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్ అవకాశం ఉంది. కళారంగంలో ఉన్నవారు పెద్ద గుర్తింపు పొందుతారు. ఆర్థికంగా ఆదాయం రెట్టింపు అయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి.
కుంభ రాశి – పెండింగ్ పనులకు పరిష్కారం
కుంభ రాశి వారికి రాబోయే రోజులలో శుభఫలితాలు లభిస్తాయి. ఇప్పటివరకు ఆగిపోయిన పనులు సజావుగా పూర్తవుతాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకున్నవారికి ఇది సరైన సమయం. వ్యాపారవృద్ధి, లాభాలు, నూతన ఒప్పందాలు ఈ కాలంలో సాధ్యమవుతాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ఆనందం పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి – అదృష్టం తలుపుతడుతోంది
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ సూర్య సంచారం అసాధారణ ఫలితాలు ఇస్తుంది. వీరి ప్రతి కృషి ఫలిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఊహించని లాభాలు, ఆస్తి పెరుగుదల, పెట్టుబడులలో విజయం లభిస్తుంది. కొత్త అవకాశాలు తలుపుతడుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి నెలకొంటాయి. నిజంగా వీరి చేతికి పడేది బంగారమే అని చెప్పొచ్చు.
మకర రాశి – ఖర్చులు తగ్గి, డబ్బు ప్రవాహం పెరుగుతుంది
మకర రాశి వారికి సూర్య గ్రహ అనుగ్రహం ప్రత్యేకంగా దక్కబోతోంది. ఇప్పటి వరకు ఎదుర్కొన్న ఆర్థిక ఒత్తిడులు తగ్గి, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్, జీతం పెరిగే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త ఒప్పందాలు, విదేశీ అవకాశాలు రావచ్చు.