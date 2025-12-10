- Home
Zodiac sign: 2026లో కేతువు సంచారం రాశుల జీవితాల్లో గణనీయమైన మార్పులకు దారితీయనుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ మార్పులతో 2026లో మూడు రాశులు ప్రత్యేకంగా లాభం పొందనున్నాయి. ఆ రాశులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కేతువు సంచారంతో ఏం జరగనుంది.?
2026లో కేతువు సింహం నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ మార్పు మూడు రాశుల వారికి శ్రేయస్కరమైన దశను తెస్తుంది. కెరీర్, ఆర్థిక పురోగతి, కొత్త అవకాశాలు వంటి కీలక అంశాలు వేగంగా మెరుగుపడతాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఆదాయం
కేతువు కర్కాటక రాశి 3వ ఇంటిని స్పృశించడం ద్వారా ఈ రాశి వారికి శక్తి, ధైర్యం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. కెరీర్లో నిలిచిపోయిన పురోగతి తిరిగి మొదలవుతుంది. కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. అదనపు ఆదాయం లభిస్తుంది. తోబుట్టువుల సహాయం పెరుగుతుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తి పెరుగుతుంది. ఈ దశలో మానసిక దృఢత పెరగడం కర్కాటక రాశి వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనంగా ఉంటుంది.
తులా రాశి వారికి లాభాల వర్షం
కేతువు తుల రాశి 11వ ఇంటికి చేరడంతో ఈ రాశి వారికి లాభాలు విస్తృతంగా పెరుగుతాయి. కెరీర్లో వేగవంతమైన ఎదుగుదల, ఆస్తుల కొనుగోలుకు అనుకూల సమయంగా చెప్పొచ్చు. నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్ఆతయి. ప్రేమ, వివాహ జీవితంలో శుభ పరిణామాలు కనిపిస్తున్నాయి. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది. తులా రాశి వారికి ఇది ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని పటిష్టం చేసే దశగా చెప్పొచ్చు.
కుంభ రాశి వారికి ఉద్యోగ మార్పులు
కేతువు కుంభ రాశి 7వ ఇంట్లోకి ప్రవేశించడం ద్వారా భాగస్వామ్యాలు, వ్యాపారం, ఉద్యోగ మార్పుల విషయంలో శుభకారక ప్రభావాన్ని ఇస్తాడు. ఈ రాశి వారికి కోరుకున్న ఉద్యోగ మార్పు లభిస్తుంది. కొత్త ఉద్యోగాల అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు, అధికారిక టూర్లు విజయవంతమవుతాయి. వ్యాపార లాభాలు పెరుగుతాయి. కొత్త భాగస్వాముల సహకారం లభిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక ఆసక్తి పెరిగి, అంతర్యానం బలపడుతుంది. కుంభ రాశి వారికి ఇది జీవితాన్ని కొత్త దిశగా తీసుకెళ్లే దశగా మారుతుంది.
మూడు రాశులకు అదృష్టం
మొత్తం మీద 2026లో కేతువు సంచారం కర్కాటక, తులా, కుంభ రాశుల వారికి శుభదాయక మార్పులను తెస్తుంది. కెరీర్, ఆర్థిక స్థితి, జీవిత విధానంలో కొత్త అధ్యాయం మొదలయ్యే అవకాశముంది. పాత సమస్యలు తొలగిపోతూ, కొత్త విజయాల దారులు తెరుచుకుంటాయి. ఈ మూడు రాశులు 2026ను ఆత్మవిశ్వాసంతో, అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునే దిశగా మార్చుకుంటే, ముందున్న రోజులు మరింత వెలుగుతో నిండిపోతాయి.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు కేవలం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని గమనించాలి.