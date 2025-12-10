కొన్ని రాశుల వారిని కష్టాల నుంచి అతి త్వరగా విముక్తి పొందేలా హనుమంతుడు కాపాడుతారని చెబుతారు.
ఈ రాశి వారికి హనుమంతుడి కృప ఉంటుంది. అవసరమైనప్పుడు ఆయన కష్టాలలో ఆదుకుంటాడని చెబుతారు.
సింహ రాశి వారికి ధైర్యాన్ని శక్తినిచ్చేది హనుమంతుడేనని అంటారు.
ఈ రాశి వారు హనుమంతుడి భక్తులుగా ఉంటారు. వీరు జీవితంలో సమస్యలు కూడా తక్కువగా వస్తాయి.
ఈ రాశి వారికి జీవితంలో సానుకూల పరిస్థితులు ఉండేటట్టు హనుమంతుడు దీవిస్తారు. వీరు ప్రతి మంగళవారం ఆంజనేయుని పూజిస్తే చాలు అనుకున్న పనులన్నీ నెరవేరుతాయి.
మేష, సింహ, వృశ్చిక, కుంభరాశులపై హనుమంతుడికి ప్రత్యేక అభిమానం ఉంటుందని, వారి జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రతిబంధాలను ఆయన సులభంగా తొలగిస్తారని జ్యోతిష్య శాస్త్రం వివరిస్తోంది.
నిండు మనసుతో హనుమంతుడిని ఎవరు పూజించినా కూడా అతని ఆశీస్సులు దక్కుతాయని ఎంతోమంది భక్తుల నమ్మకం.
