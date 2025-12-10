Telugu

మిథున రాశివారికి కొత్త సంవత్సరంలో ఎలా ఉండనుందో తెలుసా?

astrology Dec 10 2025
Author: Kavitha G Image Credits:our own
ఏఐ రాశిఫలాలు

2026 సంవత్సరంలో మిథున రాశివారికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఉన్నాయో.. ఏఐ చెప్పిన ఆసక్తికర విషయాలు మీకోసం

💰 ఆర్థికం

💵 2026లో ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరం

📈 పెట్టుబడులు లాభదాయకం.  

💳 అప్పుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.

🩺 ఆరోగ్యం

🌿 చిన్నచిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. 

🧘‍♂️ మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం అవసరం. 

🚶‍♂️ నడక, లైట్ వర్కౌట్స్ శక్తి స్థాయిలను పెంచుతాయి.

👨‍👩‍👧 కుటుంబం

❤️ సంబంధాలు బలపడతాయి.

🏡 ఇంట్లో శాంతి, ఆనందం నెలకొంటాయి.

🎉 వేడుకలు, శుభకార్యాలు జరగే అవకాశం ఉంది.

💼 వృత్తి

🤝 కొత్త అవకాశాలు, ప్రాజెక్టులు రావచ్చు.

🧠 ప్లానింగ్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయి.

🏢 ఉద్యోగం

📊 ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ లేదా శాలరీ పెరుగుదల

👍 పై అధికారుల ఆదరణ పెరుగుతుంది.

🔄 ఉద్యోగ మార్పునకు మార్చి– ఆగస్టు అనుకూలం.

🏪 వ్యాపారం

📈 వ్యాపార విస్తరణకు అనుకూల సంవత్సరం.

🤝 భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. 

🧮 కొత్త పెట్టుబడులు జూలై నుంచి లాభదాయకం

