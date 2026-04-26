Weekly Horoscope: ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఉన్నాయో తెలుసా..?
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 26.4.2026 నుంచి 2.5.2026 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఈ వారం మేష రాశివారికి ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. కానీ తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా చిన్న లాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో వివాదాలు తలెత్తవచ్చు. విద్యార్థులకు చదువుపై దృష్టి పెరుగుతుంది. వారాంతంలో స్నేహితులతో సంతోషంగా గడుపుతారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఈ వారం వృషభ రాశి వారికి స్థిరత్వం, పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కృషిని ఉన్నతాధికారులు గుర్తిస్తారు. వ్యాపారులకు కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఆదాయం బాగున్నప్పటికీ ఖర్చులను నియంత్రించడం అవసరం. కుటుంబంలో శాంతి, సంతోషం ఉంటాయి. స్నేహితులతో కలిసి సమయం గడపడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ప్రేమలో స్పష్టత పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఈ వారం మిథున రాశి వారికి మార్పులతో కూడి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి పెరిగినా మీ తెలివితేటలు సమస్యలను అధిగమించడానికి సహాయపడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. పెద్ద పెట్టుబడులను వాయిదా వేయడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ప్రేమలో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన విషయాల గురించి స్నేహితులతో చర్చిస్తారు. వారాంతంలో శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఈ వారం కర్కాటక రాశి వారికి ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ సహోద్యోగుల సహాయం లభిస్తుంది. కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో మీ మాటకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది. మానసిక సమస్యలు బాధిస్తాయి. దాంపత్య జీవితం సంతోషంగా సాగుతుంది. విద్యార్థులకు కష్టపడి చదివితే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఈ వారం సింహ రాశి వారికి విజయం దక్కుతుంది. మీ నాయకత్వ లక్షణాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా లాభాలు కనిపిస్తాయి. కుటుంబంలో ఆనందకర వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రేమలో సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. స్నేహితులతో కలిసి కొత్త ప్రణాళికలు వేస్తారు. వారాంతంలో దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఈ వారం కన్య రాశి వారికి పనుల్లో శ్రద్ధ అవసరం. చిన్న తప్పులు పెద్ద సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. ఉద్యోగంలో క్రమశిక్షణ ముఖ్యం. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో చిన్న గొడవలు రావచ్చు. ప్రేమ బంధంలో అపార్థాలు రావచ్చు. మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త ఆలోచించి జాగ్రత్తగా మాట్లాడటం మంచిది. వారాంతంలో పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
ఈ వారం తుల రాశి వారికి సమతుల్యత అవసరం. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. దాంపత్య జీవితం బాగుంటుంది. సృజనాత్మక పనులకు ఇది అనుకూల సమయం. విద్యార్థులకు మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. వారాంతంలో శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఈ వారం వృశ్చిక రాశి వారు ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా లాభాలు ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులను నియంత్రించడం అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు ఉంటుంది. స్నేహితులతో కలిసి సంతోషంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులకు ఇది శ్రద్ధతో కూడిన సమయం.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఈ వారం ధనుస్సు రాశి వారు కొత్త పనులు ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో కొంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ పురోగతి సాధ్యమే. ఆర్థికంగా మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో కొంత ఉద్రిక్తత ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. విద్యార్థులకు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ప్రేమలో స్పష్టత అవసరం. వారాంతంలో దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి ఫలాలు
ఈ వారం మకర రాశి వారికి క్రమశిక్షణతో విజయం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా లాభాలు వస్తాయి. కుటుంబంలో ఆనందం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి శారీరక శ్రమ అవసరం. ప్రేమలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. విద్యార్థులకు అనుకూల సమయం. కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. వారాంతంలో శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఈ వారం కుంభ రాశి వారికి సృజనాత్మక ఆలోచనలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త మార్గాలు అన్వేషిస్తారు. ఆర్థికంగా జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ప్రేమలో కొత్త అనుభవాలు ఎదురవుతాయి. వ్యాపారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. విద్యార్థులకు ఇది మంచి సమయం.
మీన రాశి ఫలాలు
ఈ వారం మీన రాశి వారికి ఆధ్యాత్మికత పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది. కుటుంబంలో అనుబంధం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ధ్యానం చేయడం మంచిది. ప్రేమలో మధురమైన క్షణాలు ఉంటాయి. విద్యార్థులకు ఇది అనుకూల సమయం. స్నేహితులతో కలిసి సమయం గడుపుతారు.