ఈ వారం ఓ రాశివారికి చిరకాల కోరిక నెరవేరుతుంది.. ఆశించిన అవకాశాలు దక్కుతాయి!
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 23.11.2025 నుంచి 29.11.2025 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
నూతన గృహ, వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. భూ వివాదాల నుంచి తెలివిగా బయటపడతారు. ఇంటా బయటా అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. అధికారుల నుంచి అందిన కీలక సమాచారం నిరుద్యోగులకు ఊరటనిస్తుంది. వ్యాపారాలలో అనుకున్న లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులకు మరింత అనుకూలమైన కాలం. వారం మధ్యలో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. గృహ నిర్మాణ యత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించి సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటుండదు. చిన్ననాటి మిత్రులతో కీలక విషయాల గురించి చర్చిస్తారు. దూరపు బంధువుల నుంచి అందిన సమాచారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. రాజకీయ వర్గాల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలలో ఆశించిన లాభాలు దక్కుతాయి. ఉద్యోగాలలో సమస్యలు తొలగి ఊరట చెందుతారు. వారం చివరిలో సోదరులతో చిన్నపాటి విభేదాలు కలుగుతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. భూ వివాదాలు సమసిపోతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. సన్నిహితుల నుంచి ఆసక్తికర సమాచారం సేకరిస్తారు. బంధుమిత్రులతో శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. ఆలయ దర్శనాలు తీసుకుంటారు. నూతన వస్త్ర ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. వ్యాపారాలలో అనుకున్న లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో సమస్యలు తీరతాయి. వారం చివరిలో స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
శుభకార్యాలు వాయిదా వేస్తారు. వ్యాపారాల్లో కొన్ని ఆలోచనలు కలిసిరావు. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత మందగిస్తుంది. ఇంటా బయటా బాధ్యతలు ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తాయి. విద్యార్థులకు ఒత్తిడులు పెరుగుతాయి. బంధువులతో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో శ్రమ పడ్డా ఫలితం కనిపించదు. వారం ప్రారంభంలో సన్నిహితుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆకస్మిక ధన లాభ సూచనలు ఉన్నాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
మిత్రుల నుంచి ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. చేపట్టిన వ్యవహారాలు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. బంధువుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. సోదరులతో ఆస్తి విషయాలలో నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. విద్యార్థులకు నూతన విద్యావకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారాలు మరింత పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు కొంత వరకు తగ్గుతాయి. వారం ప్రారంభంలో వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
సమాజంలో గుర్తింపు పొందుతారు. దాయాదులతో స్థిరాస్తి వివాదాల నుంచి బయటపడతారు. చేపట్టిన పనులు సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. కీలక సమయంలో సన్నిహితుల సలహాలు తీసుకొని ముందుకు సాగటం మంచిది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఇంత కాలం పడిన శ్రమకు ఫలితం దక్కుతుంది. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. ఉద్యోగులకు మరింత మెరుగైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. వారం చివరిలో కొన్ని పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
నూతన భూ వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. నిరుద్యోగులకు మరింత అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక వివాదాల నుంచి బయటపడతారు. కొత్త వ్యక్తులు పరిచయమవుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. సన్నిహితుల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. పాత మిత్రులతో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నూతనోత్సాహంతో పని చేసి లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. వారం చివరిలో ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
సంతానానికి విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారం మధ్యలో ఒక సమాచారం సంతోషం కలిగిస్తుంది. దూరపు బంధువులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. స్థిరాస్తి విషయాల్లో నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. భూ సంబంధిత క్రయ విక్రయాల్లో లాభాలు అందుకుంటారు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో విభేదాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగాల్లో ఆశించిన పదోన్నతులు పొందుతారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో అనుకూల ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగులకు చిరకాల కోరిక నెరవేరి ఆశించిన అవకాశాలు పొందుతారు. గృహ నిర్మాణ యత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. బంధుమిత్రులతో వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. రావాల్సిన సొమ్ము సకాలంలో చేతికి అందుతుంది. వ్యాపారాలలో ఆశించిన పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఉద్యోగులు మంచి పనితీరుతో అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. వారం మధ్యలో ఆస్తి వివాదాలు కలుగుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. విద్యార్థుల యత్నాలు ఫలిస్తాయి. సమాజంలో పలుకుబడి పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలలో ఆశించిన లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగాల్లో ఉత్సాహకర వాతావరణం ఉంటుంది. దూరపు బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. అనుకున్న పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తిచేస్తారు. ఆర్థిక లావాదేవీలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగులు వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. గృహ నిర్మాణ పనులు వేగవంతం చేస్తారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. ఒక వ్యవహారంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంటారు. దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగాలలో ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. చేపట్టిన పనుల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. సన్నిహితులతో వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఇతరుల నుంచి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. వ్యాపారాలలో అనుకున్న లాభాలు అందుతాయి. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారం ప్రారంభంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవు.
మీన రాశి ఫలాలు
కుటుంబంలో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. బంధువులతో కీలక విషయాల గురించి చర్చిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. నూతనోత్సాహంతో కొన్ని వ్యవహారాలు పూర్తి చేస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు చాలాకాలంగా పడుతున్న శ్రమ ఫలించి నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారాలలో ఆశించిన లాభాలు అందుతాయి. ఉద్యోగులు శాలరీ విషయంలో శుభవార్తలు వింటారు. ప్రముఖుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వారం మధ్యలో మిత్రులతో స్వల్ప వివాదాలు కలుగుతాయి.