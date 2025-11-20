ఈ 5 రాశులవారు ఎవ్వరి మాట వినరు.. అన్నీ తమకే తెలుసు అనుకుంటారు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి మనిషి స్వభావం వేరుగా ఉంటుంది. వారి జన్మ రాశుల ప్రభావం వల్ల కొన్ని లక్షణాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారు ఎవ్వరి మాట వినరు. వారికి నచ్చిందే చేస్తారు. వారు తీసుకున్న నిర్ణయమే ఫైనల్ అంటారు.
ఎవ్వరి మాట వినని రాశులు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఒక్కో రాశివారు ఒక్కో రకంగా ప్రవర్తిస్తారు. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి తమ అభిప్రాయం పక్కా నిజమేనని నమ్మే స్వభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరు ఎవ్వరి మాటను సులభంగా నమ్మరు. ఎవ్వరి సలహా తీసుకోరు. ఎందుకంటే వీరిలో ఉన్న ఆత్మవిశ్వాసం కొన్ని సందర్భాల్లో అహంకారంగా మారుతుంది. పరిస్థితి ఏదైనా, నిర్ణయం ఏదైనా.. అన్నీ నాకే తెలుసు అన్న భావనలో ఉంటారు. అలా ఎవ్వరి మాట వినని రాశులేంటో తెలుసుకుందామా..
మేష రాశి
మేషరాశి వారు అత్యంత ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. వీరికి ఒకసారి ఏదైనా ఆలోచన వచ్చినా లేదా ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకున్నా దాన్ని మార్చడం చాలా కష్టం. ఏది తప్పో.. ఏది సరైనదో అన్న నిర్ణయాన్ని వీరు వెంటనే తీసుకుంటారు. దానివల్ల ఎవరు ఏం చెప్పినా వినరు. వేగంగా స్పందించడం, ఎమోషన్ ఆధారంగా ముందుకు సాగడం.. నేనే కరెక్ట్ అనే భావన వీరిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. దానివల్ల వీరు ఎవ్వరి మాట వినరు.
వృషభ రాశి
వృషభరాశి రాశి వారు అత్యంత పట్టుదలతో ఉండే వ్యక్తులు. ఒకసారి ఏదైనా నిర్ణయించుకుంటే దాన్ని మార్చడం చాలా చాలా కష్టం. వీరి మొండితనానికి ప్రసిద్ధి. కొత్త ఆలోచనలు, కొత్త మార్గాలు, కొత్త సలహాలు.. మొదట్లో వీరికి అస్సలు నచ్చవు. ఎందుకంటే తాము తీసుకున్న నిర్ణయమే కరెక్ట్ అని వీరు గట్టిగా నమ్ముతారు. అందుకే వీరు ఇతరుల మాటలకు చాలా తక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారికి నాయకత్వ లక్షణాలు సహజంగా ఉంటాయి. వీరు తమ అభిప్రాయానికే విలువ ఇవ్వాలని కోరుకుంటారు. తాము తీసుకున్న నిర్ణయమే ఉత్తమం అని వీరి గాఢ నమ్మకం. ఇతరులు, వీరిని సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నిస్తే వీరికి అస్సలు నచ్చదు. ఎందుకంటే సింహరాశి వారు తమ ప్రతిష్ఠ, గౌరవానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. తమ నిర్ణయాలను తప్పని అనేవాళ్లతో వీరు కోపంగా మాట్లాడుతారు.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశివారు చాలా తెలివైనవారు. జ్ఞానం కలిగినవారు. ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకునే దృష్టితో ముందుకు వెళ్తారు. కానీ ఈ విశాల దృష్టి కొన్నిసార్లు అతిశయంగా మారుతుంది. వీరు చదివింది ఎక్కువ, అనుభవం ఎక్కువ అన్న భావన వీరిని కొద్దిగా కఠినంగా మారుస్తుంది. అందువల్ల ఎవరైనా సలహాలు ఇస్తే.. “ఈ మాత్రం నాకు తెలియదా” అన్నట్లు స్పందిస్తారు. వీరి ఆత్మవిశ్వాసం కొన్నిసార్లు ఇతరుల మాటలను పట్టించుకోకుండా ఉండేలా చేస్తుంది.
కుంభ రాశి
కుంభరాశి రాశి వారు తమకంటూ ప్రత్యేకమైన ఆలోచనా విధానం కలిగి ఉంటారు. వీరికి తాము అనుకున్న మార్గమే సరైనది. ఇతరుల అభిప్రాయాలు తమ క్రియేటివిటీని దెబ్బతీస్తాయని వీరు భావిస్తారు. దానివల్ల ఈ రాశివారు ఎవ్వరి మాట వినరు. సమాజం ఎలా ఆలోచిస్తుందన్నది వీరు పట్టించుకోరు. తమకి కనబడే విజన్, ప్లాన్, ఐడియాలే ఫైనల్ అని ఈ రాశివారు బాగా నమ్ముతారు.