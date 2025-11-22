ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారికి బద్ధకం ఎక్కువ.. ఏ పని సరిగ్గా చేయరు!
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి తేదీ ఒక మూల సంఖ్యను సూచిస్తుంది. ప్రతి సంఖ్యకు ఒక గ్రహాధిపత్యం ఉంటుంది. ఆ గ్రహాల ప్రభావం ఆ తేదీల్లో పుట్టినవారిపై ఉంటుంది. కొన్ని తేదీల్లో పుట్టినవారు చాలా లేజీగా ఉంటారు. ఏ పని సరిగ్గా చేయరు. పనులు వాయిదా వేస్తూనే ఉంటారు.
Birth Date Numerology
జ్యోతిష్య, సంఖ్యా శాస్త్రాల ప్రకారం పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా వ్యక్తుల స్వభావాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. గ్రహస్థితులు, జన్మ రాశి, అంకెల ప్రభావం వ్యక్తుల జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. కొన్ని తేదీల్లో పుట్టినవారిలో సహజంగానే అలసత్వం, నిదాన స్వభావం, పనులను వాయిదా వేయడం వంటి లక్షణాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఆ తేదీలేంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
మూలసంఖ్య 2
సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం ఏ నెలలో అయినా 2, 11, 20, 29 తేదీల్లో పుట్టినవారి మూల సంఖ్య 2. ఈ సంఖ్య చంద్రుని ప్రభావంలో ఉంటుంది. చంద్రుని స్వభావం ఊహాశక్తి, సున్నితత్వం, భావోద్వేగం. దానివల్ల ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారు.. పని చేయడానికి ముందు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు. ఏ పని ఆనందంగా చేయడానికి ముందుకురారు. ఇతరులతో పోలిస్తే.. వీరు చురుకుగా కనిపించకపోవచ్చు. ఉదయం ఆలస్యంగా నిద్రలేవడం, పనులను లేటుగా మొదలుపెట్టడం, చిన్న పనికి కూడా ఎక్కువ సమయం తీసుకోవడం వంటి లక్షణాలు వీరిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.
మూలసంఖ్య 7
ఏ నెలలో అయినా 7, 16, 25 తేదీల్లో పుట్టినవారి మూల సంఖ్య 7. ఈ సంఖ్యపై కేతువు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మూల సంఖ్య 7 కలిగిన వ్యక్తులు సాధారణంగా అంతర్ముఖులు, ఊహా ప్రపంచంలో ఎక్కువగా మునిగిపోయి ఉంటారు. వీరికి చురుకుదనం తక్కువ. క్రమశిక్షణతో పని చేయగల సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ.. చాలామందిలో నిదాన ధోరణి కనిపిస్తుంది. మొదట పని చేయడానికి నిరీక్షించడం, దైర్యం కూడబెట్టుకునేందుకు ఎక్కువ సమయం తీసుకోవడం, ఏ పని అయినా తొందరగా చేయాలనే ఆసక్తి లేకపోవడం వీరిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.
మూలసంఖ్య 6
ఏ నెలలో అయినా 6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టినవారి మూల సంఖ్య 6. ఈ మూల సంఖ్య శుక్రుడి ప్రభావంలో ఉంటుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారు అందం, సౌకర్యం, సుఖం పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు. సౌకర్యాలను ప్రేమించే ఈ స్వభావం కారణంగా శారీరక శ్రమ ఉన్న పనులకు వీరు దూరంగా ఉంటారు. మంచి ఆహారం, విశ్రాంతి, కళాత్మక వాతావరణం వంటి వాటిలో మునిగిపోయినప్పుడు పనులను వాయిదా వేయడం వీరికి అలవాటుగా మారుతుంది. అందువల్ల మూల సంఖ్య 6 కలిగిన వ్యక్తులు కూడా కాస్త లేజీగా కనిపిస్తారని సంఖ్యా శాస్త్రం చెబుతోంది.