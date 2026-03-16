Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి రావణుడి లక్షణాలు ఎక్కువ, ప్రాణం పోతున్నా వెనక్కి తగ్గరు
Birth Date: సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారికి రావణుడు లాంటి రాక్షస లక్షణాలు ఉంటాయి. రావణుడి శక్తి సామర్థ్యాల ఎక్కువ. వాటి వాళ్లు జీవితంలో అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. అసాధ్యాన్ని కూడా సాధించి చూపిస్తారు.
మూల సంఖ్య 1
ఏ నెలలోనైనా 1, 10, 19, 28వ తేదీన పుట్టిన వారి మూల సంఖ్య 1 అవుతుంది. ఈ తేదీలల పుట్టిన వారికి కాధిపతి రావణుడి లక్షణాలు ఉంటాయి. వీళ్లు ఎంతో తెలివైన వాళ్లు. నాయకత్వ లక్షణాలు అధికంగా ఉంటాయి. ముందుంటి ఎవరినైనా నడపగలరు. ఎదుటి వ్యక్తి ఎంత శక్తివంతుడైనా సరే వీరు ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గేందుకు ఇష్టపడరు. ప్రాణాన్ని అయిన వదిలేస్తారు కానీ వెనక్కి మాత్రం తగ్గరు. అందుకేనేమో శ్రీ రాముడు దేవుడని తెలిసి కూడా రావణుడు యుద్ధానికే సిద్ధమయ్యాడు.
మూల సంఖ్య 8
ఏ నెలలోనైనా 8, 17, 26 తేదీల్లో పుట్టిన వారి రాడిక్స సంఖ్య 8 అవుతుంది. ఈ తేదీలలో పుట్టిన వారు అనుకున్నది సాధించే వరకు ఆగరు. తాము అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఎంతో ఓపికతో, పట్టుదలతో ముందుకు అడుగులు వేస్తూ ఉంటారు. ఎంతో మంది రాక్షసులు వరాల కోసం వేల ఏళ్లు తపస్సు చేసినట్లు పట్టువదలకుండా ప్రయత్నిస్తారు. భక్త ప్రహ్లాదుడి తండ్రి హిరణ్యకశిపుడు అజేయుడిగా ఉండే వరం పొందేంందుకు 10,000 ఏళ్లు తపస్సు చేశాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అలాంటి పట్టుదల వీరికి ఉంటుంది.
మూల సంఖ్య 9
ఏ నెలలోనైనా 9, 18, 27వ తేదీలలో పుట్టిన వారి మూల సంఖ్య 9 అవుతుంది. వీళ్లు శారీరకంగా, మానసికంగా చాలా శక్తివంతంగా ఉంటారు. భీముడి కొడుకు ఘటోత్కచుడు రాక్షసుడు. అతడు దృఢమైన శరీరం, పదునైన మెదడు కలిగి ఉంటాడు. ఈ తేదీలలో పుట్టిన ఆర్మీ, పోలీస్, స్పెషల్ కమాండోస్ వంటి రంగాల్లో వీరు బాగా రాణిస్తారు. కుస్తీ, బాక్సింగ్ లాంటి క్రీడల్లో కూడా ఈ తేదీలలో పుట్టిన వారు అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.