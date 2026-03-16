Saturn Transit: రేవతి నక్షత్రంలోకి శని.. ఈ 4 రాశులవారి పంట పండినట్లే, డబుల్ జాక్పాట్!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని సంచారానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. శని సంచారం వ్యక్తుల జీవితాలపై మంచి, చెడు ప్రభావాలను చూపిస్తుంది. త్వరలో శని నక్షత్రం మార్చనున్నాడు. ఈ మార్పు వల్ల కొన్ని రాశులవారికి అద్భుతమైన శుభ ఫలితాలు ఉన్నాయి. ఆ రాశులేవో చూద్దామా..
రేవతి నక్షత్రంలోకి శని
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని నక్షత్ర మార్పు వ్యక్తుల జీవితంలో ఆర్థిక స్థితి, ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం, కుటుంబ జీవితం వంటి అనేక అంశాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. శని ప్రస్తుతం ఉత్తరభాద్ర నక్షత్రంలో ఉన్నాడు. మే 17న రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. రేవతి నక్షత్రం బుధ గ్రహాధిపత్యం కలిగిన శుభ నక్షత్రం. ఈ నక్షత్రంలో శని ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ఆ రాశులేవో ఇక్కడ చూద్దాం.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి శని సంచారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రాశివారికి ఆదాయం గణనీయంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు ఆలస్యంగా సాగుతున్న పనులు ఈ సమయంలో పూర్తి అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ లేదా కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపారులకు కూడా కొత్త అవకాశాలు కనిపించవచ్చు. కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవాలనుకునే వారికి శని మార్పు సహాయపడుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి శని నక్షత్ర మార్పు మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది. ఈ రాశి వారికి వృత్తి, ఉద్యోగ రంగాల్లో పురోగతి కనిపించే అవకాశం ఉంది. గతంలో చేసిన కృషికి ఇప్పుడు ఫలితం లభిస్తుంది. ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నిస్తున్నవారికి మంచి అవకాశాలు రావచ్చు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు కొత్త ప్రణాళికలు ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం. కుటుంబం జీవితం సంతోషకరంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా శని నక్షత్ర మార్పు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా విద్య, విదేశీ అవకాశాలు, ప్రయాణాల వంటి విషయాల్లో శుభఫలితాలు కనిపించవచ్చు. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశాలు ఈ సమయంలో రావచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా క్రమంగా మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. అయితే ఈ సమయంలో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిదని పండితులు చెబుతున్నారు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి శని నక్షత్ర మార్పు ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. ఈ రాశి వారికి వ్యక్తిగత జీవితంలో మార్పులు ఉంటాయి. కష్టానికి తగిన గుర్తింపు దక్కుతుంది. కొత్త బాధ్యతలు, అవకాశాలు రావచ్చు. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయని పండితులు చెబుతున్నారు.