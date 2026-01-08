- Home
- Astrology
- Rare Conjuction:30 ఏళ్ల తర్వాత ఓ గ్రహంతో కలవనున్న శని.. మూడు రాశుల జీవితాలు ఎలా మారనున్నాయంటే..
Rare Conjuction:30 ఏళ్ల తర్వాత ఓ గ్రహంతో కలవనున్న శని.. మూడు రాశుల జీవితాలు ఎలా మారనున్నాయంటే..
Rare Conjuction:2026లో గ్రహాల మార్పులు చాలా జరగనున్నాయి. ముఖ్యంగా సంక్రాంతి తర్వాత ఆకాశంలో ఒక అద్భుతమైన ఖగోళ మార్పు జరగనుంది. సుమారు 30ఏళ్ల తర్వాత శుక్ర గ్రహంతో శని కలవనున్నాడు. దీనితో త్రి ఏకాదశ యోగం ఏర్పడనుంది.
శుక్ర-శని కలయిక..
శని, శుక్ర గ్రహాల కలయిక చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. దాదాపు 30 ఏళ్ల తర్వాత ఈ రెండు గ్రహాలు ఏకం కానున్నాయి. జనవరి 15, 2026 ఉదయం ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 60 డిగ్రీల కోణంలోకి రావడం వల్ల ఈ రాజయోగం ప్రారంభమౌతుంది. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, ఈ అరుదైన యోగం వల్ల కొన్ని రాశులకు అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం..
1.మీన రాశి..
ఈ గురు, శుక్ర గ్రహాల కలయిక మీన రాశివారి జీవితంలో అద్భుతంగా మారుతుంది.
వృత్తి జీవితం:గత కొంతకాలంగా కెరీర్ లో ఇబ్బందులు పడుతున్న వారికి ఈ సమయం ఒక వరంలా మారుతుంది. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టడమే కాకుండా, మీ పనితీరుకు తగిన పదోన్నతులు లభిస్తాయి.
ఆర్థిక జీవితం: నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు వసూలు అవుతాయి. స్నేహితుల నుంచి ఊహించని ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది.
మానసిక స్థితి: దీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళనలు తొలగిపోయి ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
2. మేష రాశి (Aries): విదేశీ యోగం - ఆకస్మిక ధనలాభం
ఈ రాజయోగం మేష రాశి వారికి వ్యాపార పరంగా, ముఖ్యంగా విదేశీ సంబంధాల్లో అద్భుతాలు సృష్టిస్తుంది.
వ్యాపారం: విదేశాల్లో వ్యాపారం చేయాలనుకునే వారికి లేదా విదేశీ సంస్థలతో ఒప్పందాలు చేసుకోవాలనుకునే వారికి ఇది గోల్డెన్ టైమ్.
ఆర్థికం: శుక్రుడి శుభ ప్రభావం వల్ల భారీ మొత్తంలో ధన లాభం చేకూరుతుంది. ఖర్చులు అదుపులోకి వచ్చి, పొదుపు పెరుగుతుంది.
శని ప్రభావం: శని వల్ల కొన్ని చిన్నపాటి సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, మీ ప్రతిభతో వాటిని అధిగమించి కొత్త ఉద్యోగాల్లో సక్సెస్ అవుతారు.
3. మకర రాశి (Capricorn): గౌరవ మర్యాదలు - కుటుంబ సౌఖ్యం
మకర రాశి వారికి సంక్రాంతి తర్వాత సమయం రాజవైభవాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది.
సామాజిక హోదా: సమాజంలో మీ ప్రతిష్ఠ విపరీతంగా పెరుగుతుంది. మీరు చేసే కృషికి పై అధికారుల నుండి పూర్తి ప్రశంసలు దక్కుతాయి.
వ్యాపార ఒప్పందాలు: వ్యాపారస్తులకు కొత్త కస్టమర్ల నుంచి భారీ ఆర్డర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
కుటుంబం: దంపతుల మధ్య ప్రేమ పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో ఉన్న ఆర్థిక సమస్యలు కనుమరుగై, అందరూ సంతోషంగా గడుపుతారు.
ఫైనల్ గా...
30 ఏళ్ల తర్వాత వస్తున్న ఈ త్రి ఏకాదశ యోగం, శని , శుక్రుల అనుగ్రహంతో ఈ మూడు రాశుల వారి ఆర్థిక, వ్యక్తిగత జీవితాలను మలుపు తిప్పబోతోంది. సంక్రాంతి తర్వాత వీరి జాతకంలో కొత్త వెలుగులు రావడం ఖాయం.