కెరీర్ లో అడ్డంకులు ఎదురౌతున్నాయా..? ఈ వాస్తు చిట్కాలు పాటించండి..!

ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కెరీర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.జీవిత ప్రయాణంలో, విజయవంతమైన , సంతృప్తికరమైన కెరీర్ ఉండాలని అందరూ కోరుకుంటారు. అయితే, అడ్డంకులు కొన్నిసార్లు మన పురోగతికి ఆటంకం కలిగిస్తాయి. ఈ అడ్డంకులను వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం సులభంగా తొలగించవచ్చట. అదెలాగో ఓసారి చూద్దాం...



Vastu Plants



1.ఉత్తరం శక్తిని ఉపయోగించుకోండి కెరీర్ వృద్ధికి ఉత్తర, ఈశాన్య దిశల ప్రాముఖ్యతను వాస్తు నొక్కి చెబుతుంది. మీ ఆఫీస్ లేదా వర్క్‌స్పేస్ ఉత్తరం తెరిచి ఉండేలా, అడ్డంకులు లేకుండా ఉండేలా చూసుకోండి. ఇది సానుకూల శక్తి ప్రవాహాన్ని అనుమతిస్తుంది. మీ కెరీర్ అవకాశాలను మెరుగుపరుస్తుంది. కెరీర్ వృద్ధిని మెరుగుపరచడానికి లేదా కొత్త అవకాశాలను ఆకర్షించడానికి ఉత్తరాన ఒక మనీ ప్లాంట్‌ను నీలిరంగు సీసాలో ఉంచండి.

డెస్క్ ప్లేస్‌మెంట్ మీ డెస్క్ స్థానం చాలా ముఖ్యమైనది. ఆదర్శవంతంగా, మీ డెస్క్ మీ కార్యాలయంలోని నైరుతి లేదా పశ్చిమ భాగంలో ఉండాలి. ఈ పొజిషనింగ్ నిర్ణయాత్మక సామర్థ్యాలను, నాయకత్వ లక్షణాలను మెరుగుపరుస్తుంది, మీ కెరీర్‌ను ముందుకు నడిపిస్తుంది.



workplace-stress



ఉత్తరం లేదా తూర్పు దిశలో కూర్చోండి ఉత్తర దిశ కమ్యూనికేషన్, మేధస్సు, వ్యాపారంతో ముడిపడి ఉంది. అయితే తూర్పు దిశ నాయకత్వం, అధికారం, కీర్తితో ముడిపడి ఉంటుంది. అందువల్ల, ఈ దిశలకు ఎదురుగా కూర్చోవడం వల్ల మిమ్మల్ని మీరు స్పష్టంగా వ్యక్తీకరించవచ్చు, సృజనాత్మకంగా ఆలోచించవచ్చు. ఇతరులను ఆకట్టుకోవచ్చు.

మీ వెనుక వెనుక గట్టి గోడను కలిగి ఉండండి మీ వెనుకభాగంలో ఉన్న దృఢమైన గోడ మీ సీనియర్‌లు, సహోద్యోగులు, క్లయింట్‌ల నుండి మద్దతును సూచిస్తుంది. ఇది మీకు భద్రత, విశ్వాసాన్ని కూడా ఇస్తుంది. మరోవైపు, మీ వెనుక ఒక కిటికీ లేదా బహిరంగ ప్రదేశం కలిగి ఉండటం వలన మీరు హాని , పరధ్యానంగా భావించవచ్చు.



విజయం కోసం రంగులు రంగులు మన మనస్తత్వశాస్త్రం, శక్తి స్థాయిలపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఆకుపచ్చ పెరుగుదల, సామరస్యంతో ముడిపడి ఉంది. గ్రీన్ ల్యాండ్‌స్కేప్ పెయింటింగ్, జేబులో పెట్టిన మొక్కలు లేదా ఆకుపచ్చ స్వరాలు వంటి మీ ఆఫీసు డెకర్‌లో ఆకుపచ్చ షేడ్స్‌ను చేర్చండి. ఇది సానుకూల పని వాతావరణాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. కెరీర్ వృద్ధిని ప్రేరేపిస్తుంది. మైండ్‌ఫుల్ ఆర్ట్, డెకర్ మీ కెరీర్ ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబించేలా మీ ఆఫీసు కోసం ఆర్ట్‌వర్క్, డెకర్‌ని ఎంచుకోండి. కెరీర్ వృద్ధిని వర్ణించే స్ఫూర్తిదాయకమైన కోట్‌లు, విజయ చిహ్నాలు లేదా కళాకృతులు మీ లక్ష్యాల రోజువారీ రిమైండర్‌లుగా ఉపయోగపడతాయి.



నైరుతి లేదా పశ్చిమాన ఉన్న పర్వతాల చిత్రాన్ని వేలాడదీయండి నైరుతి దిశ భూమి మూలకంతో ముడిపడి ఉంది, ఇది స్థిరత్వం, దృష్టి, పట్టుదలని సూచిస్తుంది. పశ్చిమ దిశ స్థలం మూలకం శని గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, ఇది క్రమశిక్షణ, కృషి, దృష్టిని సూచిస్తుంది. కాబట్టి, ఈ దిశలలో పర్వతాల చిత్రాన్ని వేలాడదీయడం వలన మీరు సవాళ్లను అధిగమించి, ఉత్సాహంగా ఉండేందుకు , మీ పోటీదారుల కంటే ఎదగడానికి సహాయపడుతుంది. మీ ఇంటికి ఆగ్నేయ లేదా నైరుతి దిశలో అద్దాలను నివారించండి ఆగ్నేయ దిశ అగ్ని మూలకం మరియు శుక్ర గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, ఇది సంపద, అందం, సంబంధాలను సూచిస్తుంది. నైరుతి దిశ భూమి మూలకం, రాహు గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, ఇది భ్రమ, గందరగోళం, అడ్డంకులను సూచిస్తుంది. అందువల్ల, ఈ దిశలలో ఏవైనా అద్దాలు లేదా ప్రతిబింబ ఉపరితలాలను ఉంచడం వలన ప్రతికూల శక్తిని సృష్టించవచ్చు, మీ స్వీయ-చిత్రాన్ని వక్రీకరించవచ్చు. అపార్థాలు లేదా విభేదాలు ఏర్పడవచ్చు.