Ugadi 2026: పరాభవ నామ ఉగాది... మిథున రాశివారికి ఈ ఏడాది ఎలా ఉండనుంది?
Ugadi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది నుండి మిథున రాశి వారి జీవితం చాలా ఆసక్తికరంగా మారనుంది. జీవితంలో అనుకోని కొత్త మార్పులను చూస్తారు. గ్రహ సంచారాల ప్రకారం, ఈ ఏడాది మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నప్పటికీ, జూన్ తర్వాత అదృష్టం పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి వారి ఉగాది ఫలితాలు..
1. కెరీర్ , ఉద్యోగం (Career):
మార్పులు: ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఉద్యోగంలో కొన్ని ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా, జూన్ 2026 లో గురు గ్రహం (Jupiter) మీ రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి.
గుర్తింపు: మీరు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రమోషన్ లేదా జీతాల పెరుగుదల ఈ ఏడాది సాధ్యమవుతుంది. సాఫ్ట్వేర్, రైటింగ్, కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి విదేశీ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
జాగ్రత్త: సహోద్యోగులతో అనవసరపు చర్చలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
2. ఆర్థిక స్థితి (Finance):
ఆదాయం: ఈ ఏడాది మీకు ఆదాయం (11) వ్యయం (5) గా ఉంది. ఆదాయం చాలా బాగుంటుంది, కానీ ఖర్చులు కూడా అదే స్థాయిలో పెరుగుతాయి.
పెట్టుబడులు: పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. షేర్ మార్కెట్ లేదా రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ద్వితీయార్ధం (Second half) చాలా అనుకూలం.
ఆస్తులు: వాహనం లేదా విలువైన ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి.
3. కుటుంబం , వివాహం (Family & Marriage):
శుభకార్యాలు: అవివాహితులకు పెళ్లి నిశ్చయమయ్యే అవకాశం ఉంది. సంతానం కోసం ఎదురుచూస్తున్న దంపతులకు గురు సంచారం వల్ల శుభవార్తలు అందుతాయి.
సంబంధాలు: జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి. మీరు కలిసి దూర ప్రయాణాలు లేదా విహారయాత్రలు చేస్తారు.
4. ఆరోగ్యం (Health):
జాగ్రత్త: శని 10వ ఇంట్లో సంచరిస్తుండటం వల్ల పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల వెన్నునొప్పి లేదా కీళ్ల నొప్పులు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.
మానసిక స్థితి: జూన్ తర్వాత మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది. క్రమం తప్పకుండా ప్రాణాయామం, యోగా చేయడం వల్ల మంచి ఆరోగ్యం మీ సొంతమవుతుంది.
5. పరిహారాలు (Remedies):
మిథున రాశి వారు మరిన్ని శుభ ఫలితాల కోసం ఇవి పాటించండి:
మంత్రం: ప్రతిరోజూ "ఓం బుధాయ నమః" లేదా "విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం" చేయడం వల్ల విద్యా, ఉద్యోగాల్లో రాణిస్తారు.
దానం: బుధవారం రోజున ఆకుపచ్చ రంగు వస్త్రాలు ధరించడం లేదా పేద విద్యార్థులకు చదువుకు సంబంధించిన సహాయం చేయడం శుభకరం.
ఆరాధన: గణపతిని పూజించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి.