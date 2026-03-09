Evil Eye: మీ ఇంటికి దిష్టి తగిలితే కనిపించే సంకేతాలు ఇవే, పరిహారాలు ఏంటో తెలుసుకోండి
Evil Eye: దిష్టి తగిలితే ఒక వ్యక్తి జీవితంలో కానీ ఒక ఇంట్లో కానీ ప్రతికూల పరిస్థితులు మొదలైపోతాయి. ఎవరికైనా దిష్టి తగిలితే కొన్ని రకాల లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. వాటికి తగ్గ పరిహారాలు తెలుసుకోండి.
దిష్టి తగిలితే ఈ సంకేతాలు
ఒకరి చెడు చూపు ఇంటిపైనా లేదా వ్యక్తి పైనా పడితే దాన్ని దిష్టి తగలడం అంటారు. అలా ఒకరి చెడు కన్ను పడడం వల్ల జీవితాలే ప్రభావితం అవుతాయని చెప్పుకుంటారు. చేసే పనులకు అంతరాయం కలుగుతుందని, కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం చెడిపోతుందని అంటారు. దిష్టి కారణంగా ఆర్థిక నష్టాలు, మానసిక ఒత్తిడి వంటివి కూడా కలుగుతాయి. మీ ఇంటికి లేదా మీకు దిష్టి తగిలినప్పుడు కొన్ని రకాల సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. ఇవి కనిపిస్తే మీ ఇల్లు చెడు కన్నుకు ప్రభావితం అయిందని అర్థం.
గొడవలు వస్తాయి
మీ ఇంటిపై చెడు దృష్టి పడితే ఆ ఇంట్లో ఉండే కుటుంబ సభ్యులు చిన్నచిన్న విషయాలకే కోప్పడతారు. విసిగిపోతారు, గొడవలు పెట్టుకుంటారు. వారు ఎంత కష్టపడి పని చేసినా ఓటమే దక్కుతుంది. సంబంధాల్లో గొడవలు ఏర్పడతాయి. వీరికి సపోర్ట్ చేసిన వారు కూడా దూరంగా జరుగుతారు. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం కూడా క్షీణిస్తుంది. మానసిక ఒత్తిడి పెరిగిపోతుంది. నిద్ర సరిగా పట్టదు, ఆకలి సరిగా వేయదు.
దొంగలు పడవచ్చు
ఒక వ్యక్తికి లేదా కుటుంబానికి దిష్టి తగిలితే ఆ కుటుంబ సభ్యులు విడిపోయే పరిస్థితికి వస్తారు. పెద్దపెద్ద తగాదాలు ఇంట్లో జరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులు ఒకరికొకరికి శత్రువులుగా మారుతారు. ఆర్థికంగా నష్టాలు ఏర్పడతాయి. ఇంట్లో దొంగతనం వంటివి జరగవచ్చు. అలాగే సోమరితనం కుటుంబ సభ్యుల్లో పెరిగిపోతుంది. ఏ పని పైన దృష్టి పెట్టలేరు. సరిగ్గా సమాజంలో మాట్లాడలేరు కూడా.
దిష్టికి పరిహారాలు
పైన చెప్పిన లక్షణాలు మీ ఇంట్లోనూ లేదా వ్యక్తుల్లోనూ కనిపిస్తే కొన్ని రకాల పరిహారాలు వెంటనే చేయండి. దిష్టిని తగ్గించేందుకు ముందుగా హనుమాన్ చాలీసాను పాటించండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం వల్ల ఇంటిపై చెడు దృష్టి పడదు. అలాగే దగ్గరలో ఉన్న భైరవుడి గుడికి వెళ్లి నల్ల దారం తీసుకొని మీ మెడకు లేదా చేతికి ధరించండి. 9 ముఖాల రుద్రాక్ష ధరించడం వల్ల కూడా దిష్టి తగలకుండా కాపాడుకోవచ్చు. కర్పూరం, లవంగాలను కాల్చి ఆ పొగను ఇంట్లో ప్రతి మూల వ్యాపించేలా చేయండి. ఇక పంచముఖి హనుమాన్ విగ్రహాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోండి. ఇది చెడు దృష్టి ఇంటిపై పడకుండా కాపాడుతుంది.