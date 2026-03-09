Jupiter Transit: మిథునరాశిలో గురుగ్రహం ప్రత్యక్ష సంచారం.. ఈ 2 రాశులకు ఎన్నో లాభాలు
Jupiter Transit: మార్చి 11న గురుగ్రహం మిథున రాశిలో ప్రత్యక్ష సంచారాన్ని ప్రారంభిస్తాడు. ఈ సంచారం రెండు రాశులకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆ రెండు రాశులకు మంచి రోజులు మొదలవుతాయి. అన్ని రకాలుగా వారు లాభపడతారు.
మిథునరాశిలో గురుగ్రహం
గ్రహాలలో గురు గ్రహం ఎంతో ముఖ్యమైనది. బృహస్పతిగా పిలిచే గురుగ్రహం మంచి స్థానంలో శుభసంచారం చేస్తే కొన్ని రాశుల వారికి భీభత్సంగా కలిసి వస్తుంది. మార్చి 11న బృహస్పతి మిథున రాశిలో ప్రత్యక్ష గమనాన్ని ప్రారంభిస్తాడు. దీనివల్ల రెండు రాశుల వారికి జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. బృహస్పతి జ్ఞానానికి, శ్రేయస్సుకు, సంపదకు కారకంగా చెప్పుకుంటారు. అతడు చేసే శుభసంచారం జీవితాన్ని అందంగా మార్చేస్తుంది. ఏ రాశుల వారికి బృహస్పతి సంచారం వల్ల అనుకూలమైన మార్పులు కలుగుతాయో తెలుసుకోండి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి అధిపతి. కాబట్టి అతడి తిరోగమనం, ప్రత్యక్ష సంచారం రెండూ కూడా ఈ రాశి వారికి కలిసొస్తుంది. ధనుస్సు రాశిలో జన్మించిన వారి జీవితాల్లో సానుకూలమైన మార్పులు కలగడం మొదలవుతాయి. మార్చి 11 తర్వాత గురు గ్రహం నేరుగా మిథున రాశిలో ప్రత్యక్షంగా సంచరిస్తాడు. దీనివల్ల ధనస్సు రాశి వారికి ఆర్థిక లాభాలు దక్కుతాయి. వారి కెరీర్ లో అనుకూలమైన ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. ఇక పోటీ పరీక్షల సిద్ధమవుతున్న వారికి అనుకున్న ఫలితాలు దక్కుతాయి. వైవాహిక, ప్రేమ జీవితాల్లో కూడా మంచి కాలం నడుస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా చక్కగా ఉంటుంది.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి అధిపతి కూడా దేవ గురువు గురుగ్రహమే. కాబట్టి గురు గ్రహం ప్రత్యక్ష చలనం అనేది వీరికి కూడా ఎంతో శుభప్రదమైనదని చెప్పుకోవాలి. మీరు కుటుంబ జీవితంలో ఎంతో ఆనందం నిండుకుంటుంది. ఇక వివాహ బంధంలో ఉన్నవారు జీవిత భాగస్వామితో మరింత ప్రేమలో పడతారు. ఆర్థికంగా కూడా వీరికి అన్నీ సానుకూలమైన మార్పులే కనిపిస్తాయి. ఈ రాశి వారికి తల్లిదండ్రులు లేదా ఉపాధ్యాయుల నుండి కెరీర్ కి సంబంధించిన సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి. ఎక్కడైనా పెట్టుబడి పెడితే మంచి లాభాలు కూడా పొందే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఇక ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నవారికి మంచి ఉపాధి దొరికే అవకాశం పుష్కలంగా ఉంది.