Venus Transit: రేవతి నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు.. ఈ రాశులకు ఆర్థిక నష్టం తప్పదు..!
Venus Transit: జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, శుక్రుడు మార్చి 15వ తేదీన రేవతి నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. ఎక్కువగా శుభాలను ఇచ్చే శుక్రుడు ఈసారి మాత్రం ఐదు రాశులకు సమస్యలు తేనున్నాడు. ఆ రాశులేంటో చూద్దాం..
1.మేష రాశి...
శుక్ర గ్రహం నక్షత్ర మార్పు.. మేష రాశివారికి అంత అనుకూలంగా ఉండకపోవచ్చు. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారికి ఖర్చులు బాగా పెరిగిపోతాయి. విలాసాల కోసం ఎక్కువ ఖర్చులు చేసే అవకాశం ఉండొచ్చు. పెట్టుబుడులు పెట్టేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేకపోతే నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఆర్థికంగా ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలన్నా.. ఆచితూచి అడుగు వేయాలి.
2.కర్కాటక రాశి...
శుక్ర గ్రహ నక్షత్ర మార్పు.. ఈ రాశివారి అదృష్టం తగ్గే ప్రమాదం ఉంది. పనిలో అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. చివరి నిమిషంలో చేసే పనులకు అంతరాయం కలగొచ్చు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా ఎక్కువ నష్టాలు కలగొచ్చు. మీ తండ్రి లేదా పూర్వీకుల ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు రావచ్చు.
3.సింహ రాశి...
శుక్ర సంచారం సింహ రాశివారికి కూడా ఊహించని చిక్కులు రావచ్చు. అనుకోని విధంగా అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి.పనిలోనూ అనుకోని సమస్యలు రావచ్చు. శత్రువుల కారణంగా మీరు వ్యాపారంలో నష్టాలు ఎదుర్కునే ప్రమాదం ఉంది. ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు. ట్రీట్మెంట్ల కోసం ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. ఈ సమయంలో ఎవరికీ అప్పుగా డబ్బులు ఇవ్వకూడదు.తిరిగి పొందడం చాలా కష్టం.
ధనుస్సు రాశి..
ధనుస్సు రాశి వారికి, గృహ సౌకర్యాలు ,వాహనాలపై అనవసరమైన ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు రియల్ ఎస్టేట్కు సంబంధించిన విషయాలకు ఆటంకం కలిగించే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ విభేదాలు మీ సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి, ఇది మీ ఆదాయాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాబట్టి, ఈ సమయంలో గృహ పునరుద్ధరణలు లేదా కొత్త కొనుగోళ్లలో తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టండి.
మీన రాశి..
రేవతి నక్షత్రం లోకి శుక్రుడు అడుగుపెట్టడం..మీన రాశివారికి కూడా చాలా సమస్యలను తెచ్చి పెట్టే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏవైనా విలువైన వస్తువులు కోల్పోవడం లేదా, దొంగతనానికి గురవ్వడం లాంటివి జరగొచ్చు. కాబట్టి.. జాగ్రత్తగా ఉండాలి.