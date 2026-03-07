Taurus Ugadi 2026: పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది...వృషభ రాశి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండనుంది?
Taurus Ugadi 2026: 2026 శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది నుండి వృషభ రాశి (Taurus) వారికి కాలం చాలా అద్భుతంగా , అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. గత కొంతకాలంగా మీరు పడుతున్న ఇబ్బందుల నుండి ఈ ఏడాది విముక్తి లభిస్తుంది.
గ్రహ సంచారాల ప్రకారం, వృషభ రాశి వారి 2026 వార్షిక ఫలితాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. కెరీర్ , ఉద్యోగం (Career):
అద్భుత పురోగతి: జూన్ 2026 లో గురు గ్రహం (Jupiter) మీ రాశికి 3వ ఇల్లు అయిన కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇది మీ కీర్తి ప్రతిష్టలను పెంచుతుంది.
కొత్త అవకాశాలు: నిరుద్యోగులకు కోరుకున్న చోట ఉద్యోగం లభిస్తుంది. సాఫ్ట్వేర్, మార్కెటింగ్ , మీడియా రంగాల్లో ఉన్నవారికి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
పదోన్నతి: ఉద్యోగంలో పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు , ప్రమోషన్ పొందే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి.
2. ఆర్థిక స్థితి (Finance):
ఆదాయం: ఈ ఏడాది మీకు ఆదాయం (2) వ్యయం (8) గా ఉంది. అంటే ఖర్చులు కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఆదాయానికి మాత్రం లోటు ఉండదు.
స్థిరాస్తి: ఇల్లు లేదా స్థలం కొనాలనుకునే మీ కల ఈ ఏడాది నెరవేరుతుంది. పూర్వీకుల ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు ఉంటే అవి మీకు అనుకూలంగా పరిష్కారమవుతాయి.
పెట్టుబడులు: షేర్ మార్కెట్ లేదా ఇతర పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాలు పొందుతారు, కానీ జూన్ తర్వాతే పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది.
3. కుటుంబం , వివాహం (Family & Marriage):
శుభకార్యాలు: ఇంట్లో వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. సంతానం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభవార్తలు అందుతాయి.
సంబంధాలు: కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉన్న చిన్నపాటి మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి. తోబుట్టువుల నుండి ఆశించిన సహాయం అందుతుంది.
4. ఆరోగ్యం (Health):
జాగ్రత్త: రాహు-కేతువుల ప్రభావం వల్ల చిన్నపాటి ఉదర సంబంధిత (కడుపుకు సంబంధించిన) సమస్యలు లేదా కీళ్ల నొప్పులు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.
జీవనశైలి: ఆహార నియమాలు పాటించడం , క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. మానసిక ప్రశాంతత కోసం యోగా చేయడం మేలు.
5. పరిహారాలు (Remedies):
వృషభ రాశి వారు మరింత శుభ ఫలితాల కోసం ఈ క్రింది జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి:
శుక్రుడి ఆరాధన: మీ రాశి అధిపతి శుక్రుడు కాబట్టి, ప్రతి శుక్రవారం మహాలక్ష్మిని పూజించడం వల్ల ఆర్థికంగా మరింత బలం చేకూరుతుంది.
దానం: పేద విద్యార్థులకు చదువుకు సంబంధించిన వస్తువులను (పుస్తకాలు, పెన్నులు) దానం చేయండి.
మంత్రం: ప్రతిరోజూ "ఓం శుం శుక్రాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి.
ముగింపు:
వృషభ రాశి వారికి 2026 ఉగాది తర్వాత "అదృష్ట యోగం" పట్టబోతోంది. పట్టుదలతో పని చేస్తే ఈ ఏడాది మీరు అనుకున్నవన్నీ సాధిస్తారు.