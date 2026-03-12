Ugadi 2026: పరాభవ నామ ఉగాది కన్య రాశి జాతకం..ఆర్థికంగా తిరుగుండదు..!
Ugadi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది నుండి కన్య రాశి వారికి అద్భుతంగా ఉండనుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశిలో గురు గ్రహం సంచారం మిశ్రమ ఫలితాలను అందిస్తుంది. కానీ, మీ తెలివితో విజయం సాధిస్తారు.
పరాభవ నామ సంవత్సరంలో కన్య రాశివారికి ఎలా ఉండనుందంటే....
1.కెరీర్, ఉద్యోగం..
వృత్తిపరమైన ఎదుగుదల: ఉద్యోగస్థులకు ఈ ఏడాది పనిలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా అకౌంట్స్, బ్యాంకింగ్, టీచింగ్, కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన ప్రగతి ఉంటుంది.
జాగ్రత్త.. శని ప్రభావం వల్ల పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు సహనంగా ఉండటం అవసరం. జూన్ తర్వాత కొత్త ప్రాజెక్టులు మీ ముందుకు వస్తాయి.
వ్యాపారం.. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఈ ఏడాది ద్వితీయార్థం చాలా బాగుంటుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో మాత్రం తొందరపాటు పనులు చేయకూడదు.
2.ఆర్థిక పరిస్థితి..
ఆదాయం.. ఈ ఏడాది ఆదాయం 5 వ్యయం 2 గా ఉంది. అంటే ఈ ఏడాది మీ ఆదాయం చాలా బాగుంటుంది. ఖర్చులు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది మీకు ఆర్థికంగా స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది.
పొదుపు: దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు (Long-term investments) చేయడానికి ఇది సరైన సమయం. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. భూమి లేదా ఇంటిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.
3. కుటుంబం , వివాహం (Family & Marriage):
సంబంధాలు: కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యత పెరుగుతుంది. మీ పిల్లల అభివృద్ధి మిమ్మల్ని సంతోషపెడుతుంది. గృహంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది.
వివాహం: పెళ్లి కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి జూన్ తర్వాత మంచి సంబంధాలు కుదిరే అవకాశం బలంగా ఉంది.
4. ఆరోగ్యం (Health):
జాగ్రత్త: ఆరోగ్యం పట్ల కొంచెం శ్రద్ధ అవసరం. పని ఒత్తిడి వల్ల వెన్నునొప్పి లేదా నరాల సంబంధిత సమస్యలు రావచ్చు.
చిట్కా: క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం , సమయానికి భోజనం చేయడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలను నివారించవచ్చు.
5. పరిహారాలు (Remedies):
మరింత శుభ ఫలితాల కోసం కన్య రాశి వారు ఈ క్రింది పరిహారాలు పాటించండి:
విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం: బుధవారం రోజున విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగుతాయి.
బుధుడి ఆరాధన: పచ్చ గడ్డిని ఆవుకు తినిపించడం లేదా పెసలు దానం చేయడం వల్ల బుధ గ్రహ అనుకూలత లభిస్తుంది.
గణపతి పూజ: సంకటహర చవితి రోజున గణపతికి గరికతో పూజ చేయడం శ్రేయస్కరం.