Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు సరైన టైంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకొని లాభాలు పొందుతారు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 12.03.2026 గురువారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు ఉంటాయి. చేపట్టిన కార్యక్రమాలలో అవాంతరాలు కలుగుతాయి. దూర ప్రయాణాల వల్ల శారీరక శ్రమపెరుగుతుంది. ఉద్యోగులకు పనిభారం అధికమవుతుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఇతరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. కుటుంబ వాతావరణం చికాకుగా ఉంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కష్టానికి తగిన ఫలితం కనిపించదు. ఉద్యోగులకు నూతన బాధ్యతల వల్ల తలనొప్పి తప్పదు. సంతాన విద్యా విషయాలపై దృష్టి సారించడం మంచిది.
మిథున రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు విస్తరించి నూతన లాభాలు అందుకుంటారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో దూరప్రయాణాలు చేస్తారు. కొన్ని వ్యవహారాలలో ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో ఆలయాలు దర్శిస్తారు. ఆకస్మిక ధనలబ్ధి పొందుతారు. ఉద్యోగులు అదనపు పనిఒత్తిడి నుంచి బయటపడతారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఒక వ్యవహారంలో బంధువులతో విభేదాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోలేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. దీర్ఘకాలిక రుణ ఒత్తిడి పెరిగి కొత్త అప్పులు చేస్తారు. ఉద్యోగులకు అంతంతమాత్రంగా ఉంటుంది. దూరప్రయాణాలలో అవరోధాలు కలుగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో సరైన టైంకి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుని లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రులతో వివాదాలు కలుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. చేపట్టిన కార్యక్రమాలలో అవరోధాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు నూతన బాధ్యతల వల్ల తగిన విశ్రాంతి ఉండదు.
తుల రాశి ఫలాలు
దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. అన్ని వైపుల నుంచి ఆదాయం అందుతుంది. అనుకున్న సమయానికి పనులు పూర్తి చేస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకొని పాత విషయాలు చర్చిస్తారు. వ్యాపారాలలో లాభాలు అందుతాయి. నిరుద్యోగుల కలలు సాకారమవుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రులతో శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. నూతన వ్యాపారాలకు పెట్టుబడులు అందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అనుకూలత పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధిస్తారు. నూతన వాహన యోగం ఉంది. డబ్బు వ్యవహారాలు కలిసివస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు ముందుకు సాగవు. దూరప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబ పెద్దల అనారోగ్య సమస్యలు మానసికంగా బాధిస్తాయి. బంధుమిత్రులతో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల నష్టాలు తప్పవు. ఉద్యోగులకు అధికారులతో చర్చలు కలిసిరావు.
మకర రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పురోగతి లభించదు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. రుణదాతల నుంచి ఒత్తిడి అధికమవుతుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. భూ సంబంధిత క్రయ విక్రయాలలో లాభాలు అందుకుంటారు. సన్నిహితుల నుంచి ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు తెలుస్తాయి. చేపట్టిన పనులలో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు.
మీన రాశి ఫలాలు
సోదరుల నుంచి ఆశించిన సహాయం అందుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. సమాజంలో ప్రముఖుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో సమస్యలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు.