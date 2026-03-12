AI Horoscope: ఓ రాశివారికి ఈరోజు కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారికి కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం…
1. మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేస్తారు.
ఆర్థికం: ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. భవిష్యత్తు కోసం చేసే పెట్టుబడులకు ఇది మంచి సమయం.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: వృత్తిపరంగా కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. సహోద్యోగుల సహాయం అందుతుంది.
ఆరోగ్యం: పని ఒత్తిడి వల్ల అలసటగా అనిపిస్తుంది. తగినంత విశ్రాంతి అవసరం.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: క్రీమ్
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. దూర ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి.
కుటుంబం: జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న చిన్నపాటి విభేదాలు తొలగిపోతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: ఈ రోజు మీరు చాలా ఓపికగా ఉండాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఇబ్బందులకు దారితీస్తాయి.
జాగ్రత్త: ఆహార విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి. బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉండటం మంచిది.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: వ్యాపారస్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తారు.
కెరీర్: ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా స్థానచలనం ఉండే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: మీ తెలివితేటలకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా మారతాయి.
ఆర్థికం: అనవసరపు వస్తువుల కొనుగోలు వల్ల బడ్జెట్ తలకిందులు కావచ్చు.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: బ్రౌన్
7. తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: కళా రంగానికి చెందిన వారికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. పాత మిత్రులను కలుసుకుంటారు.
ఆర్థికం: ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: స్కై బ్లూ
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: శ్రమకు తగ్గ ఫలితం దక్కుతుంది. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోని వారికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది.
కుటుంబం: తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: అదృష్టం మీ వైపు ఉంటుంది. విదేశీ ప్రయాణాల కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
ఆధ్యాత్మికం: ఏదైనా పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శించే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: బంగారు రంగు
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. పెద్దల ఆశీస్సులు మీకు రక్షణగా ఉంటాయి.
ఆర్థికం: ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నీలం
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభాలు వస్తాయి.
జాగ్రత్త: మాట తీరులో కొంచెం వినయం ప్రదర్శించడం వల్ల పనులు సులువుగా అవుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: వైలెట్
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. విద్యా రంగంలోని వారికి సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి.
పరిహారం: దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం పఠించడం వల్ల మరిన్ని శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: కాషాయం