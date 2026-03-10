Ugadi 2026: పరాభవ నామ ఉగాది.. కర్కాటక రాశివారికి ఈ ఏడాది ఎలా ఉండనుంది?
Ugadi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది నుండి కర్కాటక రాశి (Cancer) వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండబోతున్నాయి. గ్రహ సంచారాల ప్రకారం, ఈ ఏడాది మీకు కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా, ఆధ్యాత్మిక బలం , పట్టుదలతో వాటిని అధిగమిస్తారు.
కర్కాటక రాశి ఉగాది రాశిఫలాలు...
1. కెరీర్ , ఉద్యోగం (Career):
అష్టమ శని ప్రభావం: ప్రస్తుతం మీకు అష్టమ శని నడుస్తోంది, దీనివల్ల వృత్తిపరంగా ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. పనిలో చిన్నపాటి ఆటంకాలు ఎదురైనా, నిరాశ చెందకుండా ముందుకు సాగాలి.
మార్పులు: జూన్ తర్వాత పరిస్థితుల్లో కొంత మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నించేవారు కొంచెం జాగ్రత్తగా నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
వ్యాపారం: భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో ఉన్నవారు తొందరపడి పెట్టుబడులు పెట్టకూడదు.
2. ఆర్థిక స్థితి (Finance):
ఆదాయం: ఈ ఏడాది మీకు ఆదాయం (2) వ్యయం (11) గా ఉంది. అంటే ఖర్చుల విషయంలో మీరు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసరపు విలాసాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
పెట్టుబడులు: భూమి లేదా ఆస్తుల విషయంలో ఆచితూచి అడుగు వేయాలి. పాత అప్పులు తీర్చడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
3. కుటుంబం , వివాహం (Family & Marriage):
సంబంధాలు: కుటుంబ సభ్యుల మధ్య చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ మాటతీరును అదుపులో ఉంచుకోవడం వల్ల సమస్యలు తలెత్తకుండా చూసుకోవచ్చు.
వివాహం: పెళ్లి ప్రయత్నాలు చేసే వారికి జూన్ తర్వాత గురు గ్రహ అనుకూలత వల్ల మంచి సంబంధాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది.
4. ఆరోగ్యం (Health):
జాగ్రత్త: శని ప్రభావం వల్ల మానసిక ఆందోళన లేదా నిద్రలేమి సమస్యలు ఉండవచ్చు. ముఖ్యంగా కడుపుకు సంబంధించిన సమస్యలు లేదా కీళ్ల నొప్పుల పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
సూచన: ప్రతిరోజూ ధ్యానం (Meditation) చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
5. పరిహారాలు (Remedies):
కర్కాటక రాశి వారు ఈ ఏడాది ఎదురయ్యే అడ్డంకులను అధిగమించడానికి ఈ క్రిందివి పాటించడం శ్రేయస్కరం:
శని ప్రభావం తగ్గడానికి: ప్రతి శనివారం శని దేవుడికి తైలాభిషేకం చేయడం లేదా హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం చాలా మంచిది.
శివారాధన: సోమవారం రోజున శివుడికి అభిషేకం చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది.
మంత్రం: "ఓం చంద్రాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల సానుకూలత పెరుగుతుంది.