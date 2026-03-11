Ugadi 2026: పరాభవనామ ఉగాది.. సింహ రాశివారికి గోల్డెన్ టైమ్ మొదలైనట్లేనా?
Ugadi 2026 : పరాభవనామ సంవత్సర ఉగాది నుండి సింహ రాశివారికి గ్రహాలు అనుకూలంగా మారనున్నాయి. ముఖ్యంగా గురు గ్రహం అనుకూలంగా ఉండటం వల్ల ఈ రాశివారు అనుకున్న పనులననీ దిగ్విజయంగా పూర్తి చేయగలరు.
సింహ రాశివారికి ఈ ఉగాది సంవత్సరం ఎలా ఉండనుందో తెలుసా?
1.కెరీర్, ఉద్యోగం...
అభివృద్ధి : ఉద్యోగస్తులకు ఈ ఏడాది ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. జీతం రెట్టింపు అయ్యే సూచనలు స్పష్టంగా కనపడుతున్నాయి. పైఅధికారులు కూడా పూర్తిగా సపోర్ట్ చేయనున్నారు.
కొత్త అవకాశాలు: అంతేకాదు.. ఈ ఏడాది కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వచ్చేస్తాయి. విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయాలి అనుకునేవారికి ఏడాది ఆ కల నెరవేరుతుంది. జూన్ తర్వాత పని ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది.. కానీ, మీ సామర్థ్యంతో దానిని అధిగమిస్తారు.
వ్యాపారం : ఈ ఏడాది వ్యాపారస్తులకు అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది. కొత్త భాగస్వామ్యాలు లాభిస్తాయి. పెట్టిన పెట్టుబడులకు రెట్టింపు ఆదాయం లభిస్తుంది.
2. ఆర్థిక స్థితి (Finance):
ఆదాయం: ఈ ఏడాది ఆదాయం (2) వ్యయం (2) గా ఉంది. అంటే మీరు సంపాదించిన దానికి తగినట్లుగానే ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. అయితే ఇవి శుభకార్యాల కోసం చేసే ఖర్చులు కావడం వల్ల మీకు సంతృప్తిని ఇస్తాయి.
పెట్టుబడులు: రియల్ ఎస్టేట్ , షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి.
3. కుటుంబం , వివాహం (Family & Marriage):
శుభకార్యాలు: ఇంట్లో వివాహం లేదా పుత్రోత్సాహం వంటి శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. సంతానం కోసం ఎదురుచూస్తున్న దంపతులకు ఈ ఏడాది తీపి కబురు అందుతుంది.
సంబంధాలు: జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం బలపడుతుంది. కుటుంబంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
4. ఆరోగ్యం (Health):
జాగ్రత్త: మొత్తం మీద ఈ ఏడాది ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అయితే జూన్ తర్వాత ఆహార నియమాల పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. ఉదర సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి.
మానసిక స్థితి: ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
5. పరిహారాలు (Remedies):
మరింత శుభ ఫలితాల కోసం సింహ రాశి వారు ఈ పరిహారాలు పాటించండి:
ఆదిత్య హృదయం: ప్రతిరోజూ ఉదయం ఆదిత్య హృదయాన్ని పఠించడం వల్ల ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం లభిస్తాయి.
సూర్యారాధన: ఆదివారం రోజున సూర్య భగవానునికి అర్ఘ్యం వదలడం , గోధుమలు దానం చేయడం శ్రేయస్కరం.
మంత్రం: "ఓం సూర్యాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి.