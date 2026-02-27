Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి మార్చిలో డబ్బే డబ్బు..!
Birth Date: న్యూమరాలజీ ప్రకారం, కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారికి మార్చి నెల అద్భుతంగా కలిసి రానుంది.ముఖ్యంగా ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి. ఊహించని వైపు నుంచి డబ్బు చేతికి అందుతుంది.
నెంబర్ 1..
ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో జన్మించిన వారికి పాలక గ్రహం సూర్యుడు ఉంటాడు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు అసాధారణమైన నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు. అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తారు. ముఖ్యంగా వీరికి మార్చి నెల అద్భుతంగా ఉండనుంది.ఈ నెలలో వీరి విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఉద్యోగం చేసే వారికి ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
నెంబర్ 2..
ఏ నెలలో అయినా 2, 11,20, 29 తేదీల్లో పుట్టినవారంతా నెంబర్ 2 కిందకు వస్తారు. వీరిని చంద్రుడు పాలిస్తాడు. మార్చి నెల ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉండనుంది. కష్టపడి పని చేయడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి ఇప్పుడు లాభాలు పొందుతారు. కొత్త ఉద్యోగం ఆఫర్ కూడా రావచ్చు.
నెంబర్ 3..
ఏ నెలలో అయినా 3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 3 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు సహజంగా తెలివైన వారు. చాలా నమ్మకంగా ఉంటారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి మార్చి నెలలో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సపోర్ట్ పెరుగుతుంది. ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా ఆదాయం పెరుగుతుంది. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి ఈ నెలలో లాభాలు అందుకుంటారు.
నెంబర్ 9..
ఏ నెలలో అయినా 9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 9 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి మార్చి నెలలో అద్భుతంగా ఉండనుంది. ఈ నెలలో ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో బాగా కలిసి వస్తుంది. అదృష్టం పెరుగుతుంది. ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశాల ఉన్నాయి. విపరీతంగా చేతికి డబ్బు అందుతుంది.