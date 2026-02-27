Planetary Transits: మార్చిలో 5 గ్రహాల సంచారం.. ఈ రాశులకు కష్టాలు తీరి రాజభోగాలు
Planetary Transits: మార్చి నెల వచ్చేస్తోంది. మార్చిలో ప్రధాన గ్రహాల సంచారం ఐదు రాశుల వారికి అద్భుతమైన శుభ ఫలితాలు అందించబోతోంది. వీరికి ఉన్న కష్టాలు తీరి ఆర్ధికంగా స్థిరపడతారు. ఇన్నాళ్లు పడ్డ కష్టాలు తీరిపోతాయి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. మీనరాశిలో శుక్రుడు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉంటాడు. దీని వల్ల ఈ రాశి వారు కెరీర్లో ఏ పని చేపట్టినా విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా మంచి లాభాలు పొందుతారు. వ్యాపారులు కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే అవకాశం ఉంది. భూమి, ఆస్తి సంబంధిత పనుల్లో ఈ రాశి వారు సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. నెల చివరిలో శుక్రుడితో పాటు శని కూడా మీనరాశిలోకి రావడం వల్ల కుటుంబంలో కొన్ని సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.
మిథున రాశి
మార్చి నెల మిథున రాశి వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. గురు గ్రహం మిథునరాశిలో ప్రత్యక్ష మార్గంలోకి రావడం వల్ల వీరికి పురోగతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. అయితే విజయం కావాలంటే ముందుగా ప్రయత్నించాలి. ఈ సమయంలో కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరగవచ్చు. దీనివల్ల డబ్బు ఖర్చయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం మారాలనుకునే వారి ఆ కోరిక నెరవేరే అవకాశం ఉంది. కానీ ప్రయత్నం చేస్తేనే ఇది జరుగుతుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి శని ధైయా ప్రభావం ఉంది. మార్చి 13 వరకు సింహ రాశి వారి అధిపతి అయిన సూర్యుడి ఏడవ దృష్టి వీరికి శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. వీరు ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో కొత్త శిఖరాలను చేరుకుంటారు. ఇందుకు సూర్యుడు వీరికి సహాయం చేస్తాడు. ఈ సమయంలో సింహ రాశి ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలోగౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఇప్పుడు పూర్తి కావడం మొదలవుతాయి.
తులా రాశి
మార్చి నెలలో తులా రాశి వారికి మేలు జరుగుతుంది. ఈ తులా రాశి వారి అధిపతి శుక్రుడు. ఈ గ్రహం ఉచ్ఛస్థితిలో ఉంటాడు. ఇది తులారాశి వారికి మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేసే అవకాశం ఉంది. ఇది మీకు ఎంతో సంతృప్తిని అందిస్తుంది. ఈ రాశి వారి ఆదాయం పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. విలాసవంతమైన వస్తువుల కోసం కూడా డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు.
ధనూ రాశి
ధనుస్సు రాశి వారిపై గురు గ్రహం ప్రభావం ఉంటుంది. దీనివల్ల మార్చిలో గురుడు ప్రత్యక్ష మార్గంలోకి రావడం వల్ల సానుకూల ప్రభావాలు పెరుగుతాయి. ధనూ రాశి వారి కెరీర్, కుటుంబ జీవితంలో పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారవచ్చు. ఈ రాశి వారు కోరుకుంటున్న మార్పులు జీవితంలో జరిగే అవకాశం ఉంది. సంతానం కోసం ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న జంటలకు ఆ కోరిక నెరవేరుతుంది. మీరు కష్టపడి పనిచేస్తే భూమి, ఇల్లు, వాహనం వంటివి కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు.