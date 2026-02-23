Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు నెమలి ఈక తో అదృష్టాన్ని పెంచుకోవచ్చు
Birth Date: న్యూమరాలజీ ప్రకారం, నెమలి ఈక దగ్గర ఉంచుకోవడం వల్ల కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారికి అపారమైన అదృష్టం పెరుగుతుంది. గ్రహ దోషాలు కూడా తొలగిపోతాయి. మరి, ఆ తేదీలేంటో చూద్దాం...
నెంబర్ 1..
ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 1 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి సూర్యుడు అధిపతి. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు తమ పని ప్రదేశంలో.. లేదా తమ వాలెట్ లో చిన్న నెమలి ఈకను ఉంచుకోవడం వల్ల వారి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవం, కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. సూర్య రశ్మి తగిలేలా నెమలి ఈకను ఉంచుకుంటే ఇంకా మంచిది.
నెంబర్ 4..
ఏ నెలలో అయినా 4, 13, 22, 31 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 4 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై రాహువు ప్రభావం ఉంటుంది. రాహువు ప్రభావం వల్ల ఈ రాశి వారికి తరచూ పనుల్లో ఆటంకాలు లేదా అకస్మాత్తుగా సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. నెమలి ఈక రాహు దోషాన్ని హరిస్తుంది. వీరు తమ పడకగదిలో లేదా తలగడ కింద నెమలి ఈకను ఉంచుకుంటే పీడకలలు రావు, మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
నెంబర్ 8...
ఏ నెలలో అయినా 8, 17, 26 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 8 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై శని దేవుడి ప్రభావం ఉంటుంది. శని ప్రభావం వల్ల వీరి జీవితంలో పోరాటం ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెమలి ఈకను ఇంట్లోని పూజా గదిలో లేదా లాకర్లో ఉంచడం వల్ల శని దోషం తీవ్రత తగ్గుతుంది. ఇది వీరి ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరచడానికి, అప్పుల బాధ నుండి బయటపడటానికి సహాయపడుతుంది.
నెంబర్ 7...
ఏ నెలలో అయినా 7, 16, 25 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 7 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై కేతువు ప్రభావం ఉంటుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా చాలా ఆధ్యాత్మికంగా, పరిశోధనా పరంగా ముందుకు వెళ్లాలని అనుకుంటారు.వీరు నెమలి ఈకను తమ డైరీలో లేదా పుస్తకాల మధ్య ఉంచుకోవడం వల్ల ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలు దూరమై విజయం వైపు అడుగులు వేస్తారు.
నెమలి ఈకను ఎలా ఉంచాలి?
ఆర్థిక లాభం కోసం: మీ ఇంట్లోని దక్షిణ దిశలో ఉన్న బీరువా లేదా లాకర్లో నెమలి ఈకను ఉంచండి. దీనివల్ల ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది.
వాస్తు దోషం కోసం: ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద మూడు నెమలి ఈకలను ఉంచడం వల్ల ఇంట్లోకి నెగటివ్ ఎనర్జీ ప్రవేశించదు. నెమలి ఈక ఎప్పుడూ విరిగిపోకుండా, శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. దాన్ని నేల మీద పడేయకూడదు.