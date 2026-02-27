- Home
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం పుట్టిన నెల వ్యక్తుల స్వభావం, ఆలోచనలు, అదృష్టంపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని నెలల్లో పుట్టినవారికి అదృష్టం ఎక్కువట. డబ్బు, విజయం వారిని వెతుక్కుంటూ వస్తాయట. మరి ఏ నెలల్లో పుట్టినవారు ఈ అదృష్టాన్ని కలిగి ఉన్నారో చూద్దామా..
Birth Month Astrology
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి నెలకు, ప్రతి నక్షత్రానికి, ప్రతి గ్రహస్థితికి ఒక ప్రత్యేకమైన శక్తి ఉంటుంది. వ్యక్తి జన్మించిన నెల వారి వ్యక్తిత్వం, ఆలోచనా విధానం, ఆర్థిక స్థితి, అదృష్టయోగాలపై ప్రభావం చూపుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా కొన్ని నెలల్లో పుట్టినవారికి సహజంగానే ధనయోగం బలంగా ఉంటుందట. సూర్యుడు ఉచ్చస్థితిలో ఉండే కాలం, గురుగ్రహ ప్రభావం అధికంగా ఉండే సమయం, శుక్రుడి అనుకూల దృష్టి వంటి అంశాలు ఈ నెలల్లో జన్మించినవారికి ఆర్థికంగా ఎదగడానికి బలమైన పునాది వేస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు. మరి ఏ నెలలో పుట్టినవారికి డబ్బులకు లోటుండదో ఇక్కడ చూద్దాం.
జనవరి
జనవరిలో పుట్టినవాళ్లు చాలా బాధ్యతగా, క్రమశిక్షణతో ఉంటారు. వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువ. ఓటమిని అస్సలు అంగీకరించరు. ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంటే, దాన్ని సాధించే వరకు వదిలిపెట్టరు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జనవరి నెలలో జన్మించినవారిపై మకర, కుంభ రాశుల ప్రభావం ఉంటుంది. మొదట్లో కష్టాలు, బాధ్యతలు ఎక్కువగా ఉన్నా.. క్రమశిక్షణ, కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల వీరు చాలా త్వరగా ఆర్థికంగా ఎదుగుతారు.
ఏప్రిల్
ఏప్రిల్ నెలలో పుట్టినవాళ్లు చాలా ధైర్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ముందడుగు వేయాలనే తపన, నాయకత్వ లక్షణాలు వీరిలో సహజంగా ఉంటాయి. పండితుల ప్రకారం ఈ నెలలో పుట్టినవారు రిస్క్ తీసుకోవడంలో వెనుకాడరు. దానివల్ల వీరు త్వరగా ఎదుగుతారు. డబ్బు సంపాదనలో వీరు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఆయుధంగా చేసుకుంటారు. అయితే కోపాన్ని నియంత్రించుకోగలిగితే ధనయోగం మరింత బలపడుతుంది.
జూలై
జూలైలో పుట్టినవాళ్లు లోతుగా ఆలోచించి పనులు చేస్తారు. వీళ్లు ఓపికతో ముందుకు సాగి విజయాన్ని అందుకుంటారు. ఈ నెలలో పుట్టినవారికి భావోద్వేగ బలం, నాయకత్వ గుణం రెండూ ఉంటాయని పండితులు చెబుతున్నారు. డబ్బు సంపాదనలో వీరు భద్రతకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. సేవింగ్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఇల్లు, భూములు వంటి స్థిర ఆస్తులపై దృష్టి పెడతారు. వీరికి అనుకోని ఆర్థిక లాభాలు, కుటుంబ సహాయం, వారసత్వ ఆస్తులు లభించే అవకాశం ఉంది.
నవంబర్
నవంబర్లో పుట్టినవాళ్లు లోతైన ఆలోచన, రహస్య ప్రణాళిక, పట్టుదల కలిగినవారు. వీరు బయటకు ప్రశాంతంగా కనిపించినా లోపల చాలా బలంగా ఉంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం వీరికి అకస్మాత్తుగా ధనలాభాలు, రహస్య ఒప్పందాల ద్వారా లాభాలు, విదేశీ అవకాశాలు దక్కుతాయి. గురు గ్రహం అనుకూలంగా ఉంటే జీవితంలో ఒక దశ తర్వాత భారీ ఆర్థిక వృద్ధి కనిపిస్తుంది.