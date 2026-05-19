- Home
- Astrology
- Sun Transit: ఈ 3 రాశులకు రాబోయే నెల రోజుల పాటూ కష్టకాలమే.. ఆ సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటే చాలు
Sun Transit: ఈ 3 రాశులకు రాబోయే నెల రోజుల పాటూ కష్టకాలమే.. ఆ సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటే చాలు
Sun Transit: సూర్య భగవానుడు ముఖ్యమైన గ్రహం. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడు వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. దీనివల్ల రాబోయే 30 రోజుల పాటు 3 రాశుల వారికి కష్టాలు తప్పవు. వారు ఆ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
సూర్య సంచారంతో ఇబ్బందులు
పన్నెండు గ్రహాలలో సూర్యుడు చాలా ముఖ్యమైన గ్రహం. సూర్య సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి మేలు చేస్తే.. కొన్ని రాశుల వారికి కీడు చేస్తాడు. ఈసారి మూడు రాశుల వారికి సూర్య సంచారం వల్ల కష్టాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. మే 15న సూర్యుడు శుక్రుడి రాశి అయిన వృషభరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. అక్కడే జూన్ 15 వరకు సూర్యుడు ఇదే రాశిలో ఉంటాడు. అప్పటి వరకు మూడు రాశుల వారికి ఇబ్బందులు కలిగే అవకాశం ఉంది. ఆ మూడు రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి.
మిథునం
మిథున రాశి వారికి సూర్య సంచారం వల్ల ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఈ సమయంలో ఉద్యోగం, కుటుంబ విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆఫీసులో సహోద్యోగులను గుడ్డిగా నమ్మవద్దు. మీకు వ్యతిరేకంగా రహస్య కుట్రలు చేసే అవకాశం ఉంది. అలాగే మీపై వ్యతిరేకత పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మీపై మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. పై అధికారుల ఆగ్రహానికి కూడా గురి కావచ్చు. కాబట్టి చాలా ఓపికగా ఉండాల్సిన కాలం ఇది. కుటుంబ సభ్యులతో అనవసర వాదనలకు దిగకండి. వ్యాపారులు కొత్త పెట్టుబడులు లేదా ప్రయత్నాలలో ఆటంకాలు ఎదుర్కోవచ్చు. లాభాలు తగ్గుతాయి. కాబట్టి నిదానంగా ఉండాలి.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి ఈ నెల రోజులు పరీక్ష కాలం అని చెప్పుకోవచ్చు. వీరికి మానసికంగా, ఆర్థికంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవ్వచ్చు. తోబుట్టువులతో గొడవలు అయ్యే అవకాశం ఉంది. మాటల్లో జాగ్రత్త అవసరం. పిల్లల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. అనుకోని వైద్య ఖర్చులు వచ్చి ఆర్ధికంగా దెబ్బతీస్తాయి. దీనివల్ల అప్పు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. వ్యాపారంలో పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టవద్దు. ఆఫీసులో మీకు వ్యతిరేకంగా కొందరు పనిచేసే అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి
తుల రాశి వారు ఈ నెల రోజుల పాటూ ఆరోగ్యం, డబ్బు విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పొట్ట సంబంధిత సమస్యలు లేదా జీర్ణక్రియ సమస్యలు వేధించే అవకాశం ఉంది. ఆఫీసులో మీరు ఆశించిన ప్రమోషన్ లేదా జీతం పెంపు రాకపోవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి. లేకపోతే అనవసరంగా గొడవలకు దారితీస్తాయి.