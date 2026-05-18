Guru Chandra Conjunction: గురు చంద్రుల కలయికతో ఆ 4 రాశుల వారే లక్కీ రాజాలు
Guru Chandra Conjunction: జ్యోతిషశాస్త్రంలో అత్యంత శక్తివంతమైన గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ యోగం వల్ల 12 రాశుల్లో నాలుగు రాశుల వారు విపరీతంగా లాభాలు పొందబోతున్నారు. వారికి అన్ని విషయాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆ రాశులేవో తెలుసుకోండి.
గజకేసరి రాజయోగం
జ్యోతిషశాస్త్రంలో 'గజకేసరి రాజయోగం' ఎంతో శక్తివంతమైనది. బృహస్పతి, చంద్రుడు కలిసినప్పుడు ఈ అద్భుతమైన యోగం ఏర్పడుతుంది. ప్రస్తుతం చంద్రుడు వృషభ రాశి నుంచి మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. మిథున రాశిలో ఇప్పటికే గురు గ్రహం అక్కడ ఉంది. దీని వల్ల ఈ రెండు గ్రహాల కలయికతో 'గజకేసరి రాజయోగం' మొదలవుతోంది. దీని ప్రభావం వల్ల ఈ 4 రాశుల వారికి మాత్రం అదృష్టం తలుపు తట్టబోతోంది.
మిథున రాశి
గజకేసరి యోగం మిథున రాశిలోనే ఏర్పడబోతోంది. కాబట్టి ఈ టైంలో ఈ రాశి వారే లక్కీ రాజా అని చెప్పుకోవాలి. చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రభుత్వ, వ్యక్తిగత పనులు త్వరగా పూర్తవుతాయి. వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి అద్భుతంగా మారుతుంది. వీరికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. మంచి ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి పెద్ద కంపెనీలో జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ప్రమోషన్ లేదా కొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి. వ్యాపారం చేస్తున్న వారికి కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి గజకేసరి యోగం వల్ల చేస్తున్న వృత్తిలో పురోగతి ఉంటుంది. సమాజంలో వీరి విలువ, గౌరవం పెరుగుతుంది. పెట్టుబడుల ద్వారా ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలే ఆర్జిస్తారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశాలు అధికంగా ఉన్నాయి. పనిచేస్తున్న ఆఫీసులో మీ టాలెంట్కు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. పై అధికారుల పూర్తి సపోర్ట్ దక్కుతుంది. వీరికి జీతం పెంపు లేదా ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి గురు, చంద్రుల ఆశీస్సులు సంపూర్ణంగా లభించే అవకాశం ఇది. దీంతో వీరు చేపట్టిన పనులన్నీ ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థికంగా చాలా బలమైన స్థితికి చేరుకుంటారు. అప్పుల బాధలు తగ్గడం మొదలవుతాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఇదే మంచి కాలం. వాళ్లు అనుకున్న మార్కులు సాధించి సక్సెస్ అవుతారు. ఉద్యోగంలో సక్సెస్ అవుతారు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారి జీవితంలో గజకేసరి రాజయోగం భారీ లాభాలను తీసుకురాబోతోంది. చాలా కాలంగా ఈ రాశి వారిని వేధిస్తున్న కుటుంబ గొడవలు, మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి. ఊహించని విధంగా ధనలాభం కలుగుతుంది. ఆరోగ్యం అద్భుతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులు తమ రంగంలో కొత్త శిఖరాలను అందుకుని, లాభాలను ఆర్జిస్తారు. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది.