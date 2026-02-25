Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఏం చేసినా విజయం వరిస్తుంది..!
Birth Date: న్యూమరాలజీ ప్రకారం, కొన్ని ప్రత్యేక తేదీల్లో పుట్టిన వారిని విజయం చాలా తొందరగా వరిస్తుంది. వారికి పుట్టుకతోనే నాయకత్వ లక్షణాలు, ధైర్యం, అదృష్టం తోడౌతాయి. మరి, ఆ తేదీలేంటో చూద్దామా..
నెంబర్ 1..
ఏ నెలలో అయినా 1,10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 1 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై సూర్యుడు ప్రభావం ఉంటుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై రాజసం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
వీరికి సక్సెస్ రేటు ఎందుకు ఎక్కువ..?
వీరు ఎప్పుడూ మొదటి స్థానంలో ఉండాలని కోరుకుంటారు. అపారమైన ఆత్మవిశ్వాసం, నిర్ణయాత్మక శక్తి వీరిని ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుస్తుంది.
నెంబర్ 9...
ఏ నెలలో అయినా 9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 9 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై కుజుడు ప్రభావం ఉంటుంది. ఈ గ్రహ ప్రభావం కారణంగా.. వీరికి అపారమైన శక్తి, ధైర్యం ఉంటాయి.
వీరిని విజయం చాలా సులభంగా ఆకర్షిస్తుంది. వీరు ఓటమిని అస్సలు అంగీకరించరు. ఎంతటి కష్టాన్ని అయినా తట్టుకొని నిలబడే శక్తి వీరిలో ఉంటుంది. వీరు క్రీడలు, రాజకీయం లేదా సొంత వ్యాపారాల్లో వీరు తిరుగులేని విజేతలుగా నిలుస్తారు.
నెంబర్ 5...
ఏ నెలలో అయినా 5, 14, 23 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 5 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై బుధుడి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. బధుడు మేథస్సు, వ్యాపార సామర్థ్యానికి ప్రతీక.
ఎందుకు విజయం వస్తుంది?: వీరి దగ్గర అద్భుతమైన వాక్చాతుర్యం ఉంటుంది. మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తమను తాము మార్చుకోవడంలో వీరు దిట్ట. వేగంగా డబ్బు సంపాదించే తెలివితేటలు వీరి సొంతం.
నెంబర్ 6...
ఏ నెలలో అయినా 6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 6 కిందకు వస్తారు.వీరికి అధిపతి శుక్రుడు. ఈ గ్రహం ఆకర్షణకు, విలాసాలకు, కళలకు సంకేతం.
ఎందుకు విజయం వస్తుంది?: వీరు అయస్కాంతంలా అవకాశాలను ఆకర్షిస్తారు. క్రియేటివ్ ఫీల్డ్స్ , గ్లామర్ రంగాల్లో వీరు చాలా త్వరగా సక్సెస్ అవుతారు. వీరికి అదృష్టం ఎప్పుడూ తోడుగా ఉంటుంది.