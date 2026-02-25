Saturn Combust: శని అస్తమయం.. ఈ 4 రాశులవారికి రెట్టింపు అదృష్టం, ఆదాయం!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మార్చిలో శని అస్తమయం జరగనుంది. దీనివల్ల 4 రాశుల వారికి శని దేవుడి ప్రత్యేక ఆశీస్సులు లభించనున్నాయి. కొత్త ఉద్యోగాల నుంచి ఆర్థిక లాభాల వరకు అద్భుతమైన అవకాశాలు దక్కుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ఆ రాశులేవో చూద్దాం.
శని అస్తమయం
ప్రస్తుతం శని మీనరాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. 2027 వరకు ఇక్కడే ఉంటాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మార్చి 13న శని మీనరాశిలో అస్తమిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 22న ఉదయిస్తాడు. శని అస్తమయం నుంచి ఉదయం వరకు ఉండే ఈ సమయం చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈ కాలంలో శని కొన్ని రాశుల వారిపై తన ఆశీస్సులు కురిపిస్తాడని పండితులు చెబుతున్నారు. మరి శని అనుగ్రహం పొందే రాశులేవో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
కర్కాటక రాశి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని అస్తమయం సమయంలో కర్కాటక రాశి వారికి శని దేవుడి ప్రత్యేక ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కే సూచనలు ఉన్నాయి. మీ జీవితంలోకి ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తి ప్రవేశించవచ్చు. మీ ప్రయత్నాలకు పూర్తి ఫలితం పొందుతారు. బలమైన ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశాలు, విజయాలు ఈ సమయంలో దక్కుతాయి. శని ఆశీస్సులతో, ఉద్యోగులకు పై అధికారుల మద్ధతు లభిస్తుంది. కుటుంబ జీవితంలో కూడా స్థిరత్వం, సంతోషం ఉంటాయి.
కన్య రాశి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శని ప్రభావం కన్య రాశి వారికి ఆర్థిక లాభాలను తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. పాత సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడులు లాభాలను ఇస్తాయి. విదేశాలకు వెళ్లాలనే మీ కల నెరవేరుతుంది. ఇంటా బయటా సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది. మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. కొన్ని బాధ్యతలు కూడా పెరగవచ్చు.
మీన రాశి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మీన రాశి వారికి ఈ సమయం పురోగతిని సూచిస్తోంది. ప్రమోషన్ పొందే అవకాశం ఉంది. మీ కలలు కూడా నెరవేరుతాయి. భవిష్యత్తులో కొత్త వ్యక్తులను కలవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కెరీర్లో పురోగతికి అవకాశాలు వస్తాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ఠ పెరుగుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.
మేష రాశి
మేష రాశివారికి శని ఆశీర్వాదం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో అడ్డంకులు తొలగుతాయి. నిర్ణయాల్లో స్పష్టత పెరుగుతుంది. కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో సమస్యలు తొలగిపోయి సంతోషం నెలకొంటుంది. దీర్ఘకాల లక్ష్యాల వైపు ముందడుగు వేయడానికి ఇది అనుకూల సమయం. చదువు, కమ్యూనికేషన్, కొత్త ఒప్పందాల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది.