Mercury Transit: బుధుడి వక్ర గమనం వల్ల, ఈ 3 రాశుల వారు ఆర్థికంగా దూసుకెళ్లిపోతారు
Mercury Transit: బుధుడు వక్ర గమనం కొన్ని రాశుల వారికి మంచి ఆర్థిక లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధ గ్రహం అనేది బుద్ధి, వ్యాపారం, కమ్యూనికేషన్, డబ్బుతో అనుబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. బుధుడి గమనం మార్పు మూడు రాశులపై ప్రభావం చూపిస్తుంది.
బుధుడు వక్రీ స్థితి
గ్రహాలలో అతి ముఖ్యమైనది బుధ గ్రహం. బుధుడు వక్రించిన స్థితిలో అప్పుడప్పుడు ప్రయాణం చేస్తుంది. ఫిబ్రవరి చివరినాటికి బుధుడు కుంభరాశిలో వక్రి స్థితిలోకి వస్తాడు. అదే స్థితిలో కొన్ని వారాలపాటు కొనసాగుతాడు. ఆ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి ధన లాభాలు కనిపించే అవకాశం ఉంది. ఆ రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి బుధుడు వక్రీకరణం వల్ల అంతా అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులకు కొత్త అవకాశాలు పెరుగుతాయి. పెట్టుబడులు లాభాలను తెచ్చి పెడతాయి. ఇక ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి ఉన్నతాధికారులతో ప్రశంసలు, ప్రమోషన్ లభించే అవకాశం ఉంది. ఆస్తి లేదా డబ్బుకు సంబంధించిన పెండింగ్ పనులు పూర్తవుతాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశికి అధిపతి బుధుడే. బుధుడు వక్రీ ప్రభావం వీరిపై సానుకూలంగా ఉంటుంది. చాలా కాలంగా అనుకుని ఆగిపోయిన పనులు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం రెండింటిలో ఉన్నవారికి మంచి పురోగతి కనిపిస్తుంది. పాత పెట్టుబడుల నుంచి లేదా సేవింగ్స్ నుంచి మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. వీరికి ఏర్పడే కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయి.
తులారాశి
ఈ రాశి వారికి బుధుడి వక్రగమనం వల్ల జీవితంలో మంచి మార్పులు కలుగుతాయి. పనిలో కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీరి ఆలోచనలు చుట్టూ ఉన్నవారిని ఆకర్షిస్తాయి. పాత స్నేహితుల పరిచయాల ద్వారా వ్యాపారం పెంచుకుంటారు. ఆర్థికంగా లాభాలు పొందుతారు. ఇక పరీక్షలు ఇంటర్వ్యూలకు హాజరయ్యే వారికి విజయం సాధించే అవకాశాలు ఎక్కువ. వీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు కూడా అనుకూల ఫలితాలను అందిస్తాయి.