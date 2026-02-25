Zodiac Compatibility: ఈ రాశుల వాళ్లు ఆ రాశులను పెళ్లి చేసుకుంటే రోజూ గొడవలే
Zodiac Compatibility: పెళ్లిళ్లు చేసేటప్పుడు జాతకాలు కచ్చితంగా చూస్తారు. అలాగే రాశులను కూడా తెలుసుకుంటారు. కొన్ని రాశుల వారు… కొన్ని రాశుల వారిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ భార్యా భర్తల మధ్య గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఆ రాశుల జతలు ఏవో తెలుసుకోండి.
మేష, వృషభ రాశులు
మేష రాశికి చెందిన వాళ్లు మీన, కర్కాటక రాశుల వారిని పెళ్లి చేసుకోకూడదు. మీన రాశి వారు చాలా సున్నితంగా ఉంటారు. మేష రాశి వారి మొండి స్వభావం వాళ్లకు ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు. మేష రాశి వారి ముక్కుసూటి మాటలు కర్కాటక రాశి వారిని బాగా బాధపెడతాయి.
వృషభ, సింహ రాశుల జంట కలిసినా కూడా బోలెడు కష్టాలు తప్పవు. సింహ రాశి వారికి ఎక్కువ ప్రేమ కావాలి. కానీ వృషభ రాశి వాళ్లు అంతగా ఎవరినీ పట్టించుకోరు. సింహ రాశి వారు స్వేచ్ఛను ఇష్టపడితే, వృషభ రాశి వారు బంధాన్ని కంట్రోల్ చేయాలని చూస్తారు. సింహ రాశి వారు బయట తిరగడానికి ఇష్టపడితే, వృషభ రాశి వారు ఇంట్లోనే ప్రైవసీ కోరుకుంటారు. కాబట్టి ఈ రాశుల వారు పెళ్లి చేసుకుంటే సరిపడదు.
మిథున, కర్కాటక రాశులు
మిథున రాశికి అస్సలు సెట్ అవ్వని రాశుల్లో వృశ్చికం మొదటిది. వృశ్చిక రాశి వారు బంధంలో చాలా డిమాండింగ్గా ఉంటారు, ఎక్కువ అంచనాలు పెట్టుకుంటారు. వాళ్ల రహస్య స్వభావం, అతి ప్రేమతో మిథున రాశి వారికి ఊపిరాడనట్లు అనిపిస్తుంది. మిథున రాశి వారు బాగా మాట్లాడితే, వృశ్చిక రాశి వారు మౌనంగా ఉంటారు.
కర్కాటక రాశి వారికి కుంభ రాశి వాళ్లతో చాలా కష్టం. బంధం విషయానికి వస్తే ఇద్దరి మధ్య పొంతన ఉండదు. కర్కాటక రాశి వారికి బంధంలో భద్రత, స్థిరత్వం కావాలి. కానీ కుంభ రాశి వారికి స్వేచ్ఛ ఎక్కువ కావాలి. ఇది కర్కాటక రాశి వారిలో అనుమానాలకు దారితీస్తుంది. కాబట్టి ఈ రాశుల వారు మంచి జంట కాలేరు.
సింహ, కన్యా రాశులు
సింహ రాశి వారు మకర రాశి వారితో బంధంలో ఉండలేరు. మకర రాశి వారు సంప్రదాయాన్ని ఇష్టపడతారు. కష్టపడి పనిచేసేందుకు ఇష్టపడతారు. సింహ రాశి వారు పెద్ద మనసున్నవారే అయినా, ప్లానింగ్ ఉండదు. కాబట్టి ఈ రెండు రాశులకు ఏమాత్రం సరిపడదు.
కన్యా రాశి వారికి ధనుస్సు రాశి వారికి కూడ పడదు. ధనుస్సు రాశి వారి అజాగ్రత్త, సమయపాలన లేకపోవడం, ప్లానింగ్కు కట్టుబడి ఉండకపోవడం వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. కన్యా రాశి వారు త్వరగా విసిగిపోతారు. వీళ్లిద్దరూ పూర్తి భిన్న స్వభావాలు కలిగి ఉంటారు.
తులా, వృశ్చిక రాశులు
తులా రాశి వారు సరదాగా, అందరితో కలిసిపోయేలా ఉంటుంది. కానీ వీరికి అస్సలు సెట్ అవ్వని రాశి కన్య. ఎందుకంటే కన్యా రాశి వారు చాలా కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అది తులా రాశి వారికి ఊపిరాడనట్లు చేస్తుంది. తులా రాశి వారు సమయాన్ని వృథా చేస్తే, కన్యా రాశి వారు పర్ఫెక్షనిజం కోసం పాకులాడతారు.
వృశ్చిక రాశికి తులా రాశి అస్సలు సరిపోదు. వృశ్చిక రాశి వారు రహస్యంగా ఫ్లర్ట్ చేయగలరు. కానీ, తులా రాశి వారు అలా చేస్తే సహించలేరు. తులా రాశి వారు బయట తిరగడానికి ఇష్టపడితే, వృశ్చిక రాశి వారు గదిలో ఉండటానికి ఇష్టపడతారు. వీరి మధ్య పొంతన ఉండదు.
ధనుస్సు, మకర రాశులు
ధనుస్సు రాశి వారు ఉత్సాహంగా, శక్తివంతంగా ఉంటారు. చాలా పాజిటివ్గా కనిపిస్తారు. కానీ వీరికి అస్సలు పడని రాశి వృషభం. ఎందుకంటే వాళ్ల ప్రాక్టికల్ లైఫ్స్టైల్ వల్ల, వాళ్లు అంత ఉత్సాహంగా ఉండరని, స్పాంటేనియస్గా ప్రవర్తించరని మీకు అనిపిస్తుంది.
మకర రాశి వారు నిజాయితీ, విశ్వాసం, ఆశయం ఉన్నవాళ్లు. మీ కలను సపోర్ట్ చేసే భాగస్వామిని కోరుకుంటారు. కానీ మీకు అస్సలు సెట్ అవ్వని రాశి మిథునం. ఎందుకంటే మిథున రాశి వాళ్లను మార్చడం చాలా కష్టం. వాళ్లకు మీరు బోర్ కొట్టొచ్చు.
కుంభ, మీన రాశులు
కుంభ రాశి వాళ్లు వృశ్చిక రాశి వారి వల్ల గందరగోళానికి గురవుతారు. వాళ్లు తమలా ఆలోచించడం లేదని కోప్పడతారు. వీరిద్దరి మధ్య ఏ సంభాషణ మొదలైనా అది కోపంతోనే ముగుస్తుంది. కుంభ రాశి వారు స్వేచ్ఛను కోరుకుంటే, వృశ్చిక రాశి వారు వారిని కంట్రోల్ చేయాలని చూస్తారు.
మీన రాశి వారు పుట్టుకతోనే రొమాంటిక్, భావనలకు ఎక్కువ విలువిస్తారు. కానీ వీరికి అస్సలు పడని రాశి కన్య. ఎందుకంటే కన్యా రాశి వారు విమర్శనాత్మకంగా, చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉంటారు. కానీ మీరు సున్నితంగా, కలలు కనే రకం. ఇద్దరి దారులు వేరు. అరుదుగా మాత్రమే ఈ రెండు రాశుల మధ్య మంచి బంధం ఏర్పడుతుంది.