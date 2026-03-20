Sun Transit: శని నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం.. ఈ మూడు రాశుల కెరీర్ లో అద్భుతమైన మార్పులు
Sun Transit: సూర్యుడు ప్రస్తుతం మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ రాశిలో ఉంటూనే సూర్యుడు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకున్నాడు. శని గ్రహానికి చెందిన ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టాడు. ఈ ప్రభావం మూడు రాశులపై పడనుంది.
జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సూర్యుడు శని గ్రహాధిపత్యంలోని నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, ఈ గ్రహాల కలయిక అత్యంత విశిష్టమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఇది కేవలం బాహ్య విజయాలపైనే కాకుండా, ఒక వ్యక్తి కర్మ, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం, వారి జీవిత గమనంపై కూడా ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. మరి, ఇప్పుడు శనికి చెందిన ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు అడుగుపెట్టడం ఏ రాశులపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం..
1.కర్కాటక రాశి..
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి, సూర్యుడు నక్షత్ర మార్పు శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ కాలం ఈ రాశివారికి చాలా అదృష్టాన్ని పెంచుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఇప్పుడు వేగం పుంజుకుంటాయి. ఈ సమయంలో.. కర్కాటక రాశివారు తమ వృత్తి జీవితంలో కొత్త అవకాశాలను ఎదుర్కుంటారు. అదనంగా, కొత్త వ్యాపార సంస్థను ప్రారంభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీరు ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తుంటే.. ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. విదేశీ ప్రయాణాలకు సంబంధించి మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నాలన్నీ విజయవంతమౌతాయి. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి ఇప్పుడు లాభాలు అందుకునే అవకాశం ఉంది.
మకరరాశి..
ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రంలోకి సూర్యుని సంచారం.. మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి ఆర్థిక లాభాలను అందిస్తుంది. ఈ సమయంలో మకర రాశివారు కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఇల్లు, వాహనం లేదా ఇతర ఆస్తులను కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. పెళ్లి కోసం చూస్తున్న వారికి ఈ సమయంలో అడ్డంకులన్నీ తొలగి.. వివాహం జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి ఆత్మ విశ్వాసం పెరుగుతుంది. కోరుకున్న లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. కొత్త వ్యక్తులను కలిసే అవకాశం కూడా ఉంది.
3.మీన రాశి..
మీన రాశిలో జన్మించిన వారికి సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి జీవితం చాలా సానుకూలంగా మారుతుంది. ఈ సమయంలో శుభ వార్తలు వినే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వైవాహిక జీవితం చాలా ఆనందంగా మారుతుంది. విద్యార్థులకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.