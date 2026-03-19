Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి ఈ ఉగాది గోల్డెన్ ఇయర్ .. ఊహించని ప్రయోజనాలు
Birth Date: న్యూమరాలజీ మన జీవితాలను చాలా ప్రభావితం చేస్తుంది. మరి, ఈ సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం.. శ్రీ పరాభవనామ ఉగాది తర్వాత కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉండనుంది. మరి, ఆ తేదీలేంటో చూద్దామా..
నెంబర్ 1 ..
ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 1 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి ఈ శ్రీ పరాభవనామ ఉగాది గోల్డెన్ ఇయర్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ ఏడాది వీరు ఊహించని లాభాలు పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ముఖ్యంగా, ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి రాజకీయ, ప్రభుత్వ రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఈ ఏడాది ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వీరు ఎంత కష్టపడితే.. అంత విజయం సాధించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
నెంబర్ 3..
ఏ నెలలో అయినా 3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 3 కి చెందిన వారే. వీరిపై గురు గ్రహ ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ఉగాది తర్వాత.. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై గురు గ్రహ ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని కారణంగా.. వీరి జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు జరుగుతాయి.
మరీ ముఖ్యంగా, విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకు , ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఉన్న వారికి చాలా బాగుంటుంది. పెండింగ్లో ఉన్న ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. విదేశీ యాన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వీరు ఏ పని మొదలుపెట్టినా.. పెద్దల సలహాలు తీసుకోవాలి. అప్పుడే.. విజయం సాధించగలరు.
నెంబర్ 5..
ఏ నెలలో అయినా 5, 14, 23 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 5 కి చెందిన వారే. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై బుధ గ్రహ ప్రభావం ఉంటుంది. వీరికి కూడా ఈ ఉగాది తర్వాత లైఫ్ అద్భుతంగా ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.
మరీ ముఖ్యంగా.. కమ్యూనికేషన్, మార్కెటింగ్ , సాఫ్ట్వేర్ రంగాల్లో ఉన్న వారికి ఊహించని తలరాత మారుతుంది. మీ తెలివితేటలతో కొత్త ఆదాయ మార్గాలను సృష్టిస్తారు. ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు.. తమ మాట తీరుతో తెలివిగా పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి.
నెంబర్ 9..
ఏ నెలలో అయినా 9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 9 కిందకు వస్తారు. ఈ సంఖ్యకు కుజుడు అధిపతి. సూర్యుడు , కుజుడు మిత్ర గ్రహాలు కావడంతో వీరికి ఉగాది పండగ తర్వాత రాజయోగం పట్టే అవకాశం ఉంది.
మరీ ముఖ్యంగా.. రియల్ ఎస్టేట్, పోలీస్ , డిఫెన్స్ రంగాల్లో ఉన్న వారికి తిరుగులేని విజయం లభిస్తుంది. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని విజయం సాధిస్తారు. కోపాన్ని తగ్గించుకుంటే మరిన్ని విజయాలు వస్తాయి.