Sun Venus Conjunction: శుక్రాదిత్య రాజయోగం.. ఈ మూడు రాశులకు డబల్ జాక్ పాట్
Sun Venus Conjunction: మార్చి నెలలో శుక్రుడు, సూర్యుడు కలవనున్నారు. వీటి కలయికతో శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడనుంది. ఈ శుక్రాదిత్య రాజయోగం మూడు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు తీసుకురానుంది.
Shukraditya Raja Yoga
వేద జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాలు తరచుగా మారుతూనే ఉంటాయి. ఇలా మారినప్పుడు ఇతర గ్రహాలతో కలిసి శుభ యోగాలు ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి. వేద పంచాంగం ప్రకారం.. మార్చి 2న శుక్రుడు మీన రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. మార్చి 15వ తేదీన సూర్యుడు కూడా మీన రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. దీని కారణంగా ఈ రెండూ కలిసి శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఏర్పరుస్తాయి. ఈ రాజయోగం మూడు రాశులకు రెట్టింపు అదృష్టాలను మోసుకురానుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం..
1.మీన రాశి..
శుక్రాదిత్య రాజయోగం మీన రాశి జీవితంలోకి సానుకూల ఫలితాలను తీసుకురానుంది. కెరీర్ పరంగా మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. మీ పనిని అందరూ ప్రశంసిస్తారు. మీ కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. శుక్రుని ఆశీస్సులతో మీకు అన్ని సౌకర్యాలు లభిస్తాయి. విలాసవంతమైన వస్తువును కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. గౌరవ, ప్రతిష్ఠలు పొందుతారు. వివాహితుల జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు.
2.ధనుస్సు రాశి..
శుక్రాదిత్య రాజయోగం ధనుస్సు రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రాజయోగం మీ జాతకంలోని నాలుగో ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి, ఈ సమయంలో వాహనాలు లేదా ఏదైనా ఆస్తి కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. అత్తగారు, మామగారితో సంబంధం మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారం చేసేవారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. సమాజంలో మంచి గౌరవం పొందుతారు. ఉద్యోగం చేసేవారికి కూడా ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు.
3.మిథున రాశి...
శుక్రాదిత్య రాజయోగం మిథున రాశివారి జీవితంలోకి శుభ ఫలితాలను తీసుకువస్తుంది. ఈ సమయంలో ఉద్యోగం చేసే ఈ రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉన్నతాధికారుల నుండి ప్రశంసలు పొందుతారు. చేసే ప్రతి ప్రాజెక్టులోనూ మంచి విజయం పొందుతారు. వ్యాపారంలో తెలివిగా పెట్టుబడులు పెడితే.. మంచి లాభాలు పొందుతారు.