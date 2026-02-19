Birth Date:ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారు స్వయం కృషితో కోటీశ్వరులు అవుతారు..!
Birth Date: న్యూమరాలజీ ప్రకారం, కొన్ని ప్రత్యేక తేదీల్లో జన్మించిన వారికి ధనయోగం, వ్యాపార సామర్థ్యం సహజంగా ఎక్కువగా ఉంటాయి.వారు కోటీశ్వరులు అయ్యే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ.ఆ తేదీలేంటో చూద్దాం..
నెంబర్ 1..
ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 1 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై సూర్యుడి ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరు సహజ సిద్ధంగా నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు. వీరికి వేరే వారి కింద పని చేయడం ఇష్టం ఉండదు. తమ సొంతంగా, తమ స్వయం కృషితో పైకి ఎదగడానికి ఇష్టపడతారు. వీరికి సొంతంగా సామ్రాజ్యాలను నిర్మించాలనే తపన వీరిలో ఉంటుంది. వీరు కష్టపడి లైఫ్ లో విజయం సాధిస్తారు. వారి కష్టార్జితంతోనే ధనవంతులు అవుతారు.
నెంబర్ 8..
ఏ నెలలో అయినా 8, 17, 26 తేదీల్లో జన్మించిన వారంతా నెంబర్ 8 కి చెందినవారే. ఈ నెంబర్ 8 డబ్బు, అధికారానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. శని వీరికి అధిపతి. ఈ తేదీల్లో జన్మించినవారు మొదట చాలా కష్టపడతారు. కానీ, అత్యంత క్రమశిక్షణతో ఉంటారు. మొదట్లో కష్టాలు ఎదురైనా.. తర్వాత గొప్ప స్థాయికి వెళతారు. ముఖ్యంగా వీరి వయసు 35 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత.. వీరి సంపద బాగా పెరుగుతుంది. శని ప్రభావంతో స్థిర ఆస్తులు కొనుగోలు చేస్తారు.
నెంబర్ 5..
ఏ నెలలో అయినా 5, 14, 23 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 5 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి బుధుడు అధిపతి. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి తెలివితేటలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి.కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎక్కువ. ఎన్ని రిస్క్ లు వచ్చినా ధైర్యంగా వీరు ఎదుర్కుంటారు. షేర్ మార్కెట్, ట్రేడింగ్, టెక్నాలజీ వంటి రంగాల్లో వీరు ఎక్కువగా సంపాదించగలరు. చాలా చిన్న వయసులోనే కోటీశ్వరులు అవ్వగలరు.
నెంబర్ 9..
ఏ నెలలో అయినా 9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 9 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి కుజుడు అధిపతి. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు సహజంగా చాలా ధైర్యవంతులు. పట్టుదల కూడా చాలా ఎక్కువ. ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంటే.. దానిని సాధించే వరకు వీరు నిద్రపోరు. రియల్ ఎస్టేట్, భారీ ప్రాజెక్టుల ద్వారా వీరు అపారమైన డబ్బు సంపాదిస్తారు.