Rahu-Mars Conjunction: కుజుడుతో రాహు-కేతువుల కలయిక ఈ రాశులకు బంపర్ లాటరీ
Rahu-Mars Conjunction: కుజుడుతో రాహు-కేతువులు కలిసినప్పుడు కుజ సంయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా, మూడు రాశులు బంపర్ లాటరీ కొట్టే అవకాశం ఉంది. అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది.
వేద జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాలు కాలానుగుణంగా మారుతూ ఉంటాయి. ఇతర గ్రహాలతో సంయోగాలను ఏర్పరుస్తాయి. దీని ప్రభావాలు మానవ జీవితంపై కనిపిస్తాయి. కాగా.. గ్రహాల అధిపతి అయిన కుజుడు ఫిబ్రవరి 23న కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆల్రెడీ రాహువు అప్పటికే అక్కడే ఉన్నాడు. ఈ మూడు కుంభ రాశిలో కలవడం వల్ల కొన్ని రాశుల తలరాత మారిపోతుంది. నిజానికి రాహు-కేతువులు ఏ రాశుల వారికి అయినా ఒత్తిడి, ఇబ్బందులు తీసుకువస్తాయి. కానీ.. ఈసారి మాత్రం కుజుడు కలయిక కారణంగా కొన్ని రాశుల అదృష్టం పెరగనుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం...
మేష రాశి...
కుజుడు, రాహువుల కలయిక మేష రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ కలయిక కారణంగా ఈ రాశివారి ఆదాయం పెరుగుతుంది. అంతేకాదు, కుజుడు ఈ రాశి లగ్నస్థానం ఎనిమిదో ఇంటి అధిపతి. కాబట్టి, ఈ సమయంలో మీ ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా సాధ్యమౌతాయి. పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు వస్తాయి. వ్యాపారాల నుంచి కూడా మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నవారికి ఇది సరైన సమయం.
మకర రాశి...
కుజుడు రాహువు కలయిక మకర రాశి వారి జీవితంలోకి సానుకూల మార్పులను తెస్తుంది. ఈ సంయోగం ఈ రాశివారి సంపద ఇంట్లో జరుగుతుంది. కాబట్టి, ఈ సమయంలోనే మీకు రావాల్సిన డబ్బులు మీ చేతికి అందుతాయి. రోజువారీ ఆదాయంలో పెరుగుదల కూడా చూస్తారు. మీ మాటలకు అందరూ ఆకర్షితులౌతారు. వ్యాపారవేత్తలు మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు. కానీ.. పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టవు. ఈ సమయంలో ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
వృశ్చిక రాశి...
కుజుడు, రాహువుల కలయిక వృశ్చిక రాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ సంయోగం మీ రాశి నుండి నాల్కో ఇంట్లో జరుగుతుంది. కాబట్టి, ఈ సమయంలో మీరు వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. పూర్వీకుల సంపదను తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అత్తగారు, మామ గారితో సంబంధం బలపడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.