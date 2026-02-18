Guru Transit: గురు గ్రహ తిరోగమనం...మార్చిలో ఈ రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే..!
Guru Transit: జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, మార్చి తర్వాత 5 రాశుల వారి అదృష్టం మారడం ప్రారంభమౌతుంది. గురు గ్రహ సంచారం ఈ రాశుల అదృష్టాన్ని మారుస్తుంది. భారీ ఆర్థిక లాభాలను కూడా తెస్తుంది.
Guru Transit
వేద జోతిష్యశాస్త్రంలో.. గురు గ్రహాన్ని అదృష్టం, సంపద, పిల్లలు, వివాహం, విశ్వాసానికి కారణంగా పరిగణిస్తారు. ప్రస్తుతం గురు గ్రహం మిథున రాశిలో తిరోగమనంలో ఉన్నాడు. అంటే.. వ్యతిరేక దిశలో కదులుతున్నాడు.మార్చిలో ఈ గురు గ్రహం నేరుగా కదలడం మొదలుపెడుతుంది. దీని కారణంగా.. ఐదు రాశులకు అదృష్టంగా మారనుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం..
మేష రాశి...
గురు గ్రహ ప్రత్యక్ష సంచారం మేష రాశివారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇది మీ కెరీర్ లో కొత్త అవకాశాలను తెస్తుంది. పనిలో విజయం మీ విశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. వ్యాపారాల్లో లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం.
2.వృషభ రాశి..
వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయంలో అదృష్టానికి తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. గురు గ్రహ శుభ స్థానం ఈ రాశివారికి ఆర్థిక అవకాశాలు తెచ్చి పెడతాయి. వ్యాపారం, ఉపాధిలో లాభదాయకమైన మార్గం, పురోగతి సజావుగా ఉంటుంది. ఆస్తి విషయాలలో విజయం ఉంటుంది. కుటుంబం, ఇంట్లో శాంతి, ఆనందం పెరుగుతుంది. చదువులు, విద్యపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సామాజిక గౌరవం పెరుగుతుంది.
కన్య రాశి...
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, గురు గ్రహ ప్రత్యక్ష సంచారం కన్య రాశి వారికి విజయం, ఆనందాన్ని తెస్తుంది. కెరీర్ లో మార్పులు లేదా కొత్త అవకాశాలు ఉంటాయి. ఊహించని లాభాలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి.కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి..
మార్చిలో గురు గ్రహ సంచారం ధనుస్సు రాశివారికి చాలా శుభాలను మోసుకురానుంది. అదృష్టం బలపడుతుంది. ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో లాభం వచ్చే సూచనలు కనపడుతున్నాయి. ఆర్థిక లాభాలతో పాటు, గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీ లాభాలు అందుకుంటారు.
మీన రాశి...
ఈ కాలం మీన రాశి వారికి చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది. బృహస్పతి ప్రత్యక్ష సంచారం మీ పనిలో విజయాన్ని తెస్తుంది. పనిలో లేదా వ్యాపారంలో లాభం వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. డబ్బు అందుతుంది. పెండింగ్ పనులు పూర్తవుతాయి. కుటుంబ సామరస్యం అలాగే ఉంటుంది. నేర్చుకోవడానికి , జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఇది అనుకూలమైన కాలం. కొత్త అవకాశాలు తలెత్తుతాయి. అదృష్టం మీ వైపు ఉంటుంది.