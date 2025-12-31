Rahu Ketu Sanchar: అశుభ గ్రహాలే.. కానీ ఈ 4 రాశుల అదృష్టం రెట్టింపు, ఆదాయం డబల్
Rahu Ketu Sanchar: నూతన సంవత్సరంలో అశుభకరమైన, ఛాయా గ్రహాలైన రాహు కేతువులు తమ సంచారాన్ని మార్చుకున్నాయి. ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల తలరాతను మార్చేయనున్నాయి. వారు జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడనన్ని విజయాలు చూస్తారు.
Rahu-Ketu
జోతిష్యశాస్త్రంలో రాహు- కేతువులను దుష్ట గ్రహాలుగా భావిస్తారు. చెడు చేసే ఈ గ్రహాలు కూడా నూతన సంవత్సరంలో నాలుగు రాశుల అదృష్టాన్ని మార్చేయనున్నాయి. రాహువు మకర రాశిలోకి, కేతువు కర్కాటక రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నాయి. ఈ రెండు గ్రహాల రాశుల మార్పు కారణంగా 4 రాశుల వారి ఆదాయం రెట్టింపు చేయనున్నాయి. ఇప్పటి వరకు పడిన ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి. మరి, ఆ అదృష్ట రాశులేంటో చూద్దాం...
వృషభ రాశి....
కొత్త ఏడాదిలో రాహు-కేతువుల సంచారం వృషభ రాశివారికి చాలా శుభాలను మోసుకురానుంది. ఆఫీసులో మంచి పేరు సంపాదించుకుంటారు. అదేవిధంగా, ఈ సమయంలో ఈ రాశివారు కొత్త వ్యక్తులను కలిసే అవకాశం ఉంది. కెరీర్ లో అపారమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం మార్చుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం.
కన్య రాశి...
రాహు కేతు సంచారం కన్య రాశివారికి కూడా శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం చేసే వారికి పదోన్నతులు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. అంటే.. ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. విదేశాల్లో పని చేయాలి అనుకునే కన్య రాశివారికి కూడా ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
తుల రాశి...
రాహు , కేతువుల రాశి మార్పు తుల రాశి వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది.తులారాశి వారి అదృష్టం అకస్మాత్తుగా మారే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల, వారి కెరీర్లో అపారమైన పురోగతి సాధించడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారం చేసే తులారాశి వారికి ఈ సందర్భంగా చాలా లాభం చేకూరుతుంది. అదేవిధంగా, తులారాశి వారి అన్ని అసంపూర్తి పనులు ఈ సందర్భంగా విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఆస్తులు కొనుగోలు చేస్తారు. ఇంట్లో శుభ కార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి..
ఈ రెండు ఛాయా గ్రహాల మార్పు మీన రాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో, మీన రాశి వారికి అన్ని పనులలో విజయం లభిస్తుంది. దీనివల్ల, మీన రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా బలంగా ఉంటుంది. దీనితో పాటు, ఈ కాలంలో మీన రాశి వారికి కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. విదేశాలకు వెళ్లాలనే కోరిక ఉన్న మీన రాశి వారి కోరిక ఈ కాలంలో నెరవేరుతుంది. ఈ కాలంలో మీకు ఏదైనా పెద్ద బాధ్యత లభించవచ్చు.