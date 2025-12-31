Sun Transit: సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు...ఐదు రాశుల కష్టాలన్నీ తీరిపోయినట్లే..!
Sun Transit: 2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలో, గ్రహాల రాజు అయిన సూర్యుడు శ్రవణా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు.దాని శుభ ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారికి ఎక్కువగా కనిపించనుంది.వారి కష్టాలు మొత్తం తీరిపోతాయి.
2026లో గ్రహాల మార్పులు చాలా చోటుచేసుకున్నాయి. జనవరి 24వ తేదీ శనివారం గ్రహాలకు రాజు అయిన సూర్యుడు మకర రాశి నుంచి శ్రవణా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఆత్మ , గౌరవం, కీర్తి, తండ్రితో సంబంధం, ఉత్సాహం, బలం, నాయకత్వ లక్షణాలు, ఆరోగ్యానికి ప్రతీక అయిన సూర్యుని ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుస్తుందని జోతిష్యశాస్త్రం చెబుతుంది.ముఖ్యంగా, ఐదు రాశుల వారి జీవితంలో స్థిరత్వం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం, ఇంట్లో కలహాలు, ఆర్థిక సమస్యలు, ఉద్యోగలేమి, వ్యాపారంలో లాభం లేకపోవడం, గౌరవ మర్యాదలు లేకపోవడం వంటి సమస్యల నుండి విముక్తి పొందుతారు. మరి, ఈ శుభ ఫలితాలు పొందే ఆ రాశులేంటో చూద్దాం...
మేష రాశి..
సూర్యుని నక్షత్ర మార్పు మేష రాశివారికి కెరీర్ లో గొప్ప విజయాన్ని సాధించడానికి సహాయపడుతుంది. సూర్యుని ప్రభావం వల్ల మేష రాశి వారి గౌరవ మర్యాదలు బాగా పెరుగుతాయి. కార్యాలయంలో మీ పనితీరును అందరూ ప్రశంసిస్తారు. ఈ కాలంలో మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. చాలా కాలంగా పోగొట్టుకున్న డబ్బు తిరిగి పొందే యోగం ఏర్పడుతుంది. సూర్యుని సంచారం సానుకూల ప్రభావం వల్ల మేష రాశి వారు దీర్ఘకాలం పాటు అధిక లాభాలు పొందుతారు. స్నేహితులు అవసరం అయిన సమయంలో సపోర్టివ్ గా ఉంటారు. వ్యాపారాల్లో మంచి లాభాలు పొందుతారు.
వృషభ రాశి...
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి సూర్యుని సంచార సమయంలో చాలా లాభాలు పొందుతారు. ఈ సమయంలో మతపరమైన కార్యకలాపాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. అలాగే విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది. విద్యార్థులు ఉన్నత విద్య పై ఆసక్తి చూపిస్తారు. ఎలాంటి పరిక్షలు రాసినా మంచి ఫలితాలు పొందుతారు.
సింహ రాశి..
సూర్యుడు సింహ రాశికి అధిపతి. కాబట్టి, సూర్యుడు శ్రవణ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఈ రాశివారికి చాలా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ కాలంలో, సింహ రాశికి చెందిన వారికి సూర్య భగవానుడి శుభ ప్రభావం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం బాగా పెరుగుతుంది. మీ సామాజిక సంబంధాల వల్ల మీ ప్రజాదరణ బాగా పెరుగుతుంది. భాగస్వామ్యంతో వ్యాపారం చేయాలని ఆలోచిస్తున్న సింహ రాశి వారికి కూడా ఈ కాలంలో అద్భుతమైన యోగం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల భారీ లాభాలు పొందుతారు.
వృశ్చిక రాశి..
సూర్యుని నక్షత్ర మార్పు వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారిలో ధైర్యసాహసాలను పెంచుతుంది. ఈ కాలంలో, మీరు పనిలో మీ ప్రత్యర్థులను ఓడిస్తారు . గొప్ప బాధ్యతలను కూడా పొందుతారు. ఇంట్లో చాలా ఆనందం, శాంతి నెలకొంటాయి. అందువల్ల, రాబోయే రోజుల్లో, వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. దీనివల్ల భారీ లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీ కెరీర్ గురించి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం ద్వారా మీరు ఒక అద్భుతమైన స్థానానికి చేరుకోగలుగుతారు. మీరు సమాజంలో మంచి పేరు కూడా సంపాదిస్తారు. ఈ కాలంలో కుటుంబ జీవితంలో మంచి సమతుల్యతను పాటించడం ద్వారా, సంబంధంలోని అన్ని మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి. ఈ సూర్య కాలంలో మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి కష్టపడటం వల్ల, సంవత్సరం పొడవునా మీరు ఎలాంటి పెద్ద సమస్యలను ఎదుర్కోరు.
ధనుస్సు రాశి..
సూర్యుని నక్షత్ర మార్పు ఈ కాలంలో ధనుస్సు రాశి వారికి ఆర్థిక పురోగతిని పొందే గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. ఈ కాలంలో, మీ పొదుపు బాగా పెరుగుతుంది. ఆస్తి లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయడానికి ప్రణాళిక వేయడం ద్వారా మీరు శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. ఉద్యోగం చేసే వారికి ఈ కాలంలో చాలా వృద్ధి లభిస్తుంది. శుభవార్తలు వినే యోగం కూడా కలుగుతుంది. ఈ కాలంలో మీరు ఏ పని చేసినా, అందులో విజయం సాధిస్తారు. దీనివల్ల, సామాజిక జీవితంలో మీ గౌరవం, కీర్తి , ప్రతిష్ఠ పెరుగుతాయి.వ్యాపారాల్లో విపరీతమైన లాభాలు పొందుతారు.