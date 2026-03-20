Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఉద్యోగాలు మారుతూనే ఉంటారు...ఒకే చోట పనిచేయలేరు..!
Birth Date: న్యూమరాలజీ ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి పుట్టిన తేదీ వారి స్వభావం, ఆలోచనా తీరు, కెరీర్ పై ప్రభావం చూపిస్తుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఒకే సంస్థలో ఎక్కువ కాలం పనిచేయలేరు. ఉద్యోగాలు మారుతూనే ఉంటారు. ఆ తేదీలేంటో చూద్దాం..
నెంబర్ 5..
ఏ నెలలో అయినా 5, 14, 23 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 5 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై బుధ గ్రహ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాదు.. ఈ నెంబర్ 5 అనేది మార్పుకు సంకేతం. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఎక్కువ కాలం ఒకే చోట ఉద్యోగం చేయలేరు.
నిజానికి ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు సహజంగా చాలా తెలివైనవారు. కానీ, చాలా వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వీరికి ఒకే రకమైన పని పదే పదే చేయడం నచ్చదు. పనిలో కొత్తదనం లేకపోయినా లేదా స్వేచ్ఛ తక్కువగా ఉన్నా వెంటనే ఆ ఉద్యోగం వదిలేసి.. కొత్త దాని కోసం వెతుకుతారు. వీరు.. అడ్వెంచర్, ట్రావెలింగ్ లాంటి ఉద్యోగాల్లో అయితే ఎక్కువ కాలం కొనసాగే అవకాశం ఉంటుంది.
నెంబర్ 3..
ఏ నెలలో అయినా 3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 3 కిందకు చెందిన వారే. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి కూడా తెలివితేటలు చాలా ఎక్కువ. కానీ.. పదే పదే ఉద్యోగం మారుతూ ఉంటారు. తమ తెలివితేటలకు తగిన గుర్తింపు లేదా ఎదుగుదల లేదని అనిపిస్తే.. ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండా రాజీనామా చేస్తారు. వీరికి ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి కొత్తగా నేర్చుకోవాలనే తపన ఉంటుంది. నేర్చుకోవడానికి ఏమీ లేదనిపిస్తే.. బోర్ ఫీల్ అవుతారు. వీరు క్రియేటివిటీ ఉన్న ఉద్యోగాలు లేదా.. టీచింగ్ లాంటి ఫీల్డ్ ఎంచుకుంటే మాత్రమే.. ఉద్యోగం మారరు.
నెంబర్ 2..
ఏ నెలలో అయినా 2, 11, 20, 29 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 2 కి చెందిన వారే. వీరికి చంద్రుడు అధిపతి. చంద్రుడు ఏవిధంగా తిథులను బట్టి మారుతుంటాడో.. వీరి మనసు కూడా అలా మారుతూనే ఉంటుంది. వీరు చాలా సున్నిత మనస్కులు. ఆఫీసులో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చినా లేదా పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నా.. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ఉద్యోగం వదిలేస్తారు. వీరు తీసుకునే నిర్ణయాలన్నీ ఆ సమయంలో వారి మానసిక స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
నెంబర్ 7
ఏ నెలలో అయినా 7, 16, 25 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 7 కిందకు వస్తారు. సంఖ్య 7 కి అధిపతి కేతువు. వీరు కొంచెం లోతైన ఆలోచనాపరులు. ఒంటరిగా ఉండటానికి ఇష్టపడతారు.వీరు చేసే పనిలో ఆత్మసంతృప్తిని వెతుకుతారు. డబ్బు కంటే కూడా 'పనిలో తృప్తి' వీరికి ముఖ్యం. ఒకవేళ ఆ పని తమ ఆశయాలకు విరుద్ధంగా ఉందనిపిస్తే వెంటనే ఆ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసుకుంటారు.
నెంబర్ 6..
ఏ నెలలో అయినా 6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 6 కిందకు వస్తారు. నెంబర్ 6కి శుక్రుడు అధిపతి. వీరు సాధారణంగా విలాసవంతమైన జీవితాన్ని, అందాన్ని, సౌకర్యాలను కోరుకుంటారు.
వీరు చాలా సెన్సిటివ్. ఆఫీసులో గొడవలు ఉన్నా లేదా వాతావరణం అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నా వీరు అక్కడ ఉండలేరు. అందమైన, ప్రశాంతమైన ఆఫీసు సెటప్ వీరికి చాలా ముఖ్యం. వీరు చేసే పనికి తగిన గుర్తింపు లేదా ప్రశంసలు లభించకపోతే, తమను తక్కువ చేస్తున్నారని భావించి వెంటనే వేరే చోటికి వెళ్లిపోతారు.
అంతేకాదు..వీరు పుట్టుకతోనే కళాకారులు. ఏదైనా పనిలో సృజనాత్మకత (Creativity) లేకపోతే వీరికి త్వరగా బోర్ కొడుతుంది. వీరు ఎక్కువగా ఫ్యాషన్, మీడియా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లేదా జువెలరీ వంటి గ్లామర్, క్రియేటివ్ రంగాల్లో ఉంటే స్థిరంగా ఉంటారు.