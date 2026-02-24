Birth Stars: ఈ 5 నక్షత్రాల్లో పుట్టినవారు మహా ముదుర్లు.. మాటలతో మాయ చేసేస్తారు!
మాటకు అపారమైన శక్తి ఉంటుంది. మనసును గెలుచుకోవాలన్న మాటే. బంధాన్ని దూరం చేయలన్నా మాటే. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ వాక్చాతుర్యం సాధారణమైంది కాదు. కొన్ని నక్షత్రాల్లో పుట్టినవారికి మాట్లాడే శైలి ప్రత్యేకంగా ఉంటుందట. ఆ నక్షత్రాలేవో ఇక్కడ చూద్దాం.
Birth Stars Astrology
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో జన్మ నక్షత్రానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. నక్షత్ర స్థితి వ్యక్తుల స్వభావం, ఆలోచనా తీరు, మాట తీరు, ప్రవర్తనలపై బలమైన ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని నక్షత్రాల్లో పుట్టినవారు తమ మాటలతో ఎదుటివారిని ఆకట్టుకునే అద్భుతమైన సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. మాటల్లో మాధుర్యం, ఆలోచనల్లో చురుకుదనం, పరిస్థితులను తమకు అనుకూలంగా మలుచుకునే నైపుణ్యం వీరిలో సహజంగా ఉంటాయట. మరి ఈ లక్షణాలు ఏ నక్షత్రంలో జన్మించినవారికి ఉంటాయో తెలుసుకుందామా..
మృగశిర నక్షత్రం
మృగశిర నక్షత్రంలో పుట్టినవారు తెలివిగా ఉంటారు. మాట్లాడే ముందు బాగా ఆలోచిస్తారు, కానీ మాట్లాడిన తర్వాత ఎదుటివారిపై గాఢమైన ముద్ర వేస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి కుజుడు. అందువల్ల వీరిలో ధైర్యం, చురుకుదనం కలిసి ఉంటాయి. వీరు వాదనల్లో గెలవడమే కాకుండా, తమ మాటలతో ఎదుటివారి మనసును కూడా గెలుచుకోగలరు. మార్కెటింగ్, టీచింగ్, వ్యాపారం వంటి రంగాల్లో వీరు బాగా రాణిస్తారు.
రోహిణి నక్షత్రం
రోహిణి నక్షత్రం చంద్రుని ఆధీనంలో ఉంటుంది. ఈ నక్షత్రంలో జన్మించినవారి మాటల్లో ఆకర్షణ, ఎమోషనల్ టచ్ ఎక్కువగా ఉంటాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కఠినమైన విషయాన్ని కూడా మృదువుగా చెప్పగల సమర్థులు వీరు. కుటుంబం, ప్రేమ, స్నేహ సంబంధాల్లో వీరి మాటల మాధుర్యం పెద్ద పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, కొన్నిసార్లు వీరు తమ ప్రయోజనాల కోసం కూడా ఈ మాటతీరును ఉపయోగించవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.
స్వాతి నక్షత్రం
స్వాతి నక్షత్రం వాయుదేవుని ప్రభావంలో ఉంటుంది. ఈ నక్షత్రంలో పుట్టినవారు స్వతంత్ర భావాలు కలిగి ఉంటారు. చాలా చురుకుగా ఉంటారు. వీరి మాటల్లో వేగం, తర్కం, స్పష్టత ఉంటాయి. ఏదైనా సమావేశంలో లేదా చర్చలో వీరు మాట్లాడితే అందరి దృష్టి వీరిపైనే ఉంటుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ నక్షత్ర జాతకులు పరిస్థితులకు తగ్గట్టు తమ మాటల్ని మార్చుకుంటారు. ఇదే వీరి బలం.
అనూరాధ నక్షత్రం
అనూరాధ నక్షత్రంలో జన్మించిన వారిపై శని ప్రభావం ఉంటుంది. సాధారణంగా శని ప్రభావం ఉన్నవారు లోతైన ఆలోచనలతో, గంభీర స్వభావంతో ఉంటారు. వీరి మాటలు తక్కువగా ఉంటాయి కానీ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరు వ్యూహాత్మకంగా మాట్లాడుతారు. రాజకీయాల్లో బాగా రాణిస్తారు.
రేవతి నక్షత్రం
రేవతి నక్షత్రం బుధుడి ఆధీనంలో ఉంటుంది. బుధుడు వాక్చాతుర్యానికి కారకుడు. కాబట్టి ఈ నక్షత్రంలో పుట్టినవారు సహజంగానే మంచి వక్తలు. వీరి మాటల్లో చమత్కారం, తెలివి, సమయస్ఫూర్తి స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఒక సమస్యను సున్నితంగా పరిష్కరించడంలో, వివాదాలను చర్చల ద్వారా ముగించడంలో వీరు ముందుంటారు. పండితుల ప్రకారం ఈ నక్షత్ర జాతకులు రచన, సాహిత్యం, మీడియా రంగాలలో విశేషంగా రాణిస్తారు.