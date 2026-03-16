Ugadi 2026: పరాభవనామ ఉగాది.. మకర రాశి వారికి ఈ ఏడాది ఎలా ఉండనుంది..?
Ugadi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది మకర రాశివారు మిశ్రమ ఫలితాలు ఎదుర్కోనున్నారు.గత కొంతకాలంగా మీరు ఎదుర్కొంటున్న ఏలినాటి శని ప్రభావం తొలగిపోతుంది. కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా, పట్టుదలతో విజయం సాధిస్తారు..
ఉగాది తర్వాత మకర రాశివారికి ఎలా ఉండనుందంటే...
1. కెరీర్, ఉద్యోగం (Career):
మార్పులు: ఉద్యోగస్తులకు స్థానచలనం లేదా కోరుకున్న చోటికి బదిలీ అయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. అధికారులతో చిన్నపాటి విభేదాలు రావచ్చు, కాబట్టి ఓపికగా ఉండటం ముఖ్యం.
వ్యాపారం: నూతన వ్యాపార ఒప్పందాలు చేసుకునేటప్పుడు డాక్యుమెంట్లను జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. జూన్ తర్వాత వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
కృషి: మీరు ఎంత కష్టపడితే అంతటి గుర్తింపు లభిస్తుంది. షార్ట్-కట్ పద్ధతుల ద్వారా విజయం సాధించాలని చూడకండి.
2. ఆర్థిక స్థితి (Finance):
ఆదాయం: ఈ ఏడాది ఆదాయం (14) వ్యయం (14) గా ఉంది. అంటే మీ సంపాదన ఎంత ఉంటుందో, ఖర్చులు కూడా అదే స్థాయిలో ఉంటాయి.
పెట్టుబడులు: స్థిరాస్తి లేదా భూమి కొనుగోలుకు సంబంధించిన చర్చలు ఫలిస్తాయి. పాత అప్పులు తీర్చివేసే అవకాశం లభిస్తుంది. అయితే, అనవసరపు విలాసాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
3. కుటుంబం , వివాహం (Family & Marriage):
బాధ్యతలు: కుటుంబంలో మీ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. పెద్దల ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి. తండ్రిగారి నుండి ఆస్తి సంబంధిత లాభాలు చేకూరవచ్చు.
వివాహం: అవివాహితులకు వివాహ ప్రయత్నాలు కాస్త ఆలస్యంగా ఫలిస్తాయి. భాగస్వామితో విభేదాలు రాకుండా చర్చల ద్వారా సమస్యలను పరిష్కరించుకోండి.
4. ఆరోగ్యం (Health):
జాగ్రత్త: ఏలినాటి శని ప్రభావం వల్ల కాళ్లు, మోకాళ్లు లేదా కీళ్ల నొప్పులు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి ప్రాణాయామం లేదా యోగా సహాయపడతాయి.
సూచన: ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండటం , సమయానికి ఆహారం తీసుకోవడం చాలా అవసరం.
5. పరిహారాలు (Remedies):
మరింత శుభ ఫలితాల కోసం , శని ప్రభావం తగ్గించుకోవడానికి ఇవి పాటించండి:
శని ఆరాధన: ప్రతి శనివారం శని దేవునికి తైలాభిషేకం చేయడం లేదా నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించడం శ్రేయస్కరం.
హనుమాన్ చాలీసా: ప్రతిరోజూ హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల మనోధైర్యం పెరుగుతుంది.
దానం: పేదవారికి లేదా వికలాంగులకు అన్నదానం చేయడం లేదా నల్లని దుస్తులను దానం చేయడం వల్ల దోషాలు తొలగుతాయి.