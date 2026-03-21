Palmistry: అమ్మాయిల చేతిలో ఈ గీతలు ఉంటే...భర్త కోటీశ్వరుడు అవుతాడు
Palmistry: హస్త సాముద్రిక శాస్త్రం స్త్రీల అరచేతులపై కనిపించే కొన్ని చిహ్నాలు వారి వైవాహిక జీవితాన్ని, వారి భర్త సంపదను సూచిస్తాయని నమ్మకం. మరి, అమ్మాయి చేతిలో ఎలాంటి గీతలు ఉంటే భర్త ఐశ్వర్యవంతుడు అవుతాడో తెలుసా?
అర చేతి గీతలు...
హస్త సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి అర చేతిలో ఉండే గీతలు.. వారి జీవితం, అదృష్టం గురించి అనేక విషయాలు వెల్లడిస్తాయని నమ్ముతారు. ముఖ్యంగా , స్త్రీల అర చేతులలో ఉండే గీతలు వారి వైవాహిక జీవితం, అదృష్టం, కష్టా సుఖాలు అన్నింటినీ తెలియజేస్తాయి.
ఇక, వివాహం తర్వాత భార్యాభర్తల తలరాతలు కలిసిపోతాయని జోతిష్యశాస్త్రం చెబుతోంది. జాతకాలను సరిపోల్చడంలో గ్రహాలతో పాటు.. హస్త సాముద్రిక శాస్త్రం కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కొంత మంది స్త్రీల చేతులలో ఉండే కొన్ని గీతలు భర్తకు ఐశ్వర్యాన్ని తీసుకువస్తాయి.
అదృష్ట చిహ్నాలు..
చేతిపై జెండా లేదా రథం వంటి చిహ్నాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తే, అది చాలా అదృష్ట చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. అటువంటి స్త్రీలు ఉన్నత హోదాలో ఉన్న పురుషులను వివాహం చేసుకుంటారు. వివాహం తర్వాత వారి భర్త చేసే ఉద్యోగ వ్యాపారం ఏది అయినా అందులో విపరీత లాభాలు పొందుతారు. అదేవిధంగా, చేతి రంగు గులాబీ లేదా లేత ఎరుపు రంగులో ఉంటే, దానిని లక్ష్మీ కటాక్షంగా పరిగణిస్తారు. వేలి ముద్రలు స్వస్తిక ఆకారంలో ఉంటే, ఆ స్త్రీ కుటుంబానికి డబ్బుకు కొరత ఉండదని భావిస్తారు.
ఈ చిహ్నాలు ఉంటే...
అదేవిధంగా, చేతిపై తామర లేదా చేప వంటి చిహ్నాలు ఉంటే, దానిని శుభ చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఈ చిహ్నాలు ఉన్న స్త్రీలు సుసంపన్నమైన జీవితాన్ని గడుపుతారని, వారి భర్తలకు అన్ని సౌకర్యాలు లభిస్తాయని నమ్ముతారు. అలాగే, ఏనుగు లేదా ఎద్దు వంటి చిహ్నాలు ఉంటే, భర్త తన వ్యాపారంలో గొప్ప పురోగతి సాధించి, ఎల్లప్పుడూ లాభాలు ఆర్జిస్తాడని నమ్ముతారు.