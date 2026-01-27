- Home
Numerology: కొందరి జీవితాల్లో ఊహించని మలుపులు చోటు చేసుకుంటాయి. చిన్న వయసులో కష్టాలు పడి ఒక్కసారిగా సక్సెస్ చూస్తారు. న్యూమరాలజీ ప్రకారం కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారికి 35 ఏళ్ల తర్వాత అదృష్టం కలిసొస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
న్యూమరాలజీ ప్రకారం 35 తర్వాత మారే జీవితం
న్యూమరాలజీ ప్రకారం కొంతమంది జీవితంలో చిన్న వయసులోనే ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొంటారు. ఎంత కష్టపడ్డా ఫలితం ఆలస్యంగా వస్తుంది. కానీ 35 ఏళ్ల వయసు దాటిన తర్వాత మాత్రం వారి జీవితంలో మార్పులు మొదలవుతాయి. అదృష్టం కలిసి రావడం, కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కడం మొదలవుతుంది.
శని దేవుడికి అత్యంత ప్రియమైన మూలాంకం 8
అంక జ్యోతిషంలో మూలాంకం 8 శని దేవుడికి చాలా ఇష్టమైన సంఖ్య. నెలలో 8, 17 లేదా 26 తేదీల్లో పుట్టిన వారి మూలాంకం 8 కిందికి వస్తారు. ఈ మూలాంకం ఉన్నవారి జీవితంపై శని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే వారి జీవితం సాధారణంగా సులభంగా ఉండదు.
ప్రారంభ జీవితం ఎందుకు కష్టంగా ఉంటుంది?
మూలాంకం 8 ఉన్నవారి ప్రారంభ జీవితం సవాళ్లతో నిండి ఉంటుంది. చదువు, ఉద్యోగం, వ్యాపారం ఏ రంగంలో అయినా వారికి విజయం సులభంగా దక్కదు. ఇతరుల కంటే ఎక్కువ శ్రమ చేయాల్సి వస్తుంది. శని దేవుడు వీరికి చిన్న వయసులోనే క్రమశిక్షణ, ఓర్పు నేర్పిస్తాడని అంకశాస్త్రం చెబుతుంది.
మూలాంకం 8 వారి స్వభావం ఎలా ఉంటుంది?
ఈ మూలాంకం ఉన్నవారు సాధారణంగా నిశ్శబ్దంగా, గంభీరంగా ఉంటారు. ఎక్కువగా మాట్లాడరు. తమ భావాలను బయటపెట్టడం ఇష్టపడరు. అందుకే కొన్నిసార్లు ఇతరులు వీరిని అహంకారులుగా భావిస్తారు. కానీ వాస్తవానికి వీరు చాలా బాధ్యతాయుతంగా, కష్టపడే స్వభావం కలవారు. పనిపైనే పూర్తి దృష్టి పెడతారు.
35–36 ఏళ్ల మధ్య జీవితంలో కీలక మలుపు
న్యూమరాలజీ ప్రకారం మూలాంకం 8 వారికి 35 నుంచి 36 ఏళ్ల వయసు జీవితం మలుపు తిరిగే దశ. ఈ సమయంలో శని దేవుడి అనుగ్రహం మొదలవుతుంది. అప్పటివరకు చేసిన కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. పేరు, ధనం, స్థిరత్వం వస్తాయి. చాలా మంది విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తలు, నాయకులు మూలాంకం 8కి చెందినవారే అని జ్యోతిషం చెబుతోంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన వివరాలను న్యూమరాలజీ, ఇంటర్నెట్లో లభించిన సమాచారం ఆధారంగా అందించడమైంది. ఇందులో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.